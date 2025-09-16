Mano dura en Boca: otro jugador podría ser "colgado" por sus actitudes

Miguel Ángel Russo dio muestras desde su llegada al Xeneize sobre la rigurosidad que mantiene con los jugadores del plantel.

El cuerpo técnico de Boca Juniors se encuentra molesto y hablará con el mediocampista chileno Carlos Palacios , para aclarar la situación vivida en el partido ante Rosario Central (1 a 1) en Arroyito, cuando fue reemplazado por Alan Velasco y al salir del campo de juego realizó un gesto de desagrado hacia la conducción del equipo.

Palacios , de flojísimo rendimiento, se exasperó cuando el técnico Miguel Russo ordenó su cambio por Alan Velasco , a los 73 minutos del partido, y al cruzar la línea del campo de juego, le reclamó al ayudante de campo, Claudio Úbeda , con un gesto de desaprobación y una pregunta: “¿Por qué siempre salgo yo?”. Esta acción fue observada por Russo quien no emitió opinión, pero ya en el vestuario, el técnico y su ayudante se mostraron enojados con Palacios .

El cruce de palabras de Palacios con Úbeda tras ser reemplazado por Velasco Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/7mV6zXiZaC

Ocurre que el cuerpo técnico quiere mantener la armonía en el plantel, y estos gestos desagradaron ya que entienden que toda cuestión vinculada al equipo y al juego se debe hablar conjunto con el resto de los jugadores y no realizar gestos de disconformidad tras un cambio, porque el cuerpo técnico entiende que las modificaciones se hacen para mejorar al equipo y no para perjudicar a nadie. En marzo pasado cuando el director técnico de Boca era Fernando Gago, Palacios fue sancionado por una fecha, no jugó ante Newell’s, por haber llegado tarde a un entrenamiento.

Con este resultado ante Rosario Central, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Boca, detrás de River en un importante ranking

River volvió a destacarse en el plano internacional y se consolidó como el equipo argentino mejor posicionado en el ranking mundial de clubes que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

En la actualización correspondiente a la temporada 2024/25, el “Millonario” aparece en el vigésimo noveno puesto, con un coeficiente de 258 puntos, compartiendo ubicación con Galatasaray de Turquía.

Si bien el conjunto de Núñez perdió ocho posiciones respecto al ranking anterior, donde había alcanzado el vigésimo primer lugar, se mantiene como el club argentino más alto en la tabla y dentro del top 30 mundial.

La caída responde al irregular cierre de temporada en el plano internacional. Por otro lado, después de River, el mejor equipo argentino ubicado es Racing, que aparece en el puesto trigésimo quinto puesto.

El listado también dejó movimientos significativos en otros equipos nacionales, donde Boca fue el protagonista de una de las caídas más llamativas cayendo 22 lugares, pasando del 112° al 134°.

El “Xeneize”, que no consiguió títulos ni buenas campañas internacionales en la última temporada, comparte ahora posición con el FK Borac Banja Luka de Bosnia. Por el contrario, Central Córdoba de Santiago del Estero sorprendió al figurar tercero entre los argentinos (55° del mundo).

En total, 27 equipos de la Liga Profesional aparecen entre los 500 mejores equipos del planeta, con ausencias puntuales como Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento. Los mejores cinco equipos argentinos son: River, quien lidera entre los clubes del país, seguido por Racing (35° del mundo), Central Córdoba (55°), Vélez (68°) y Huracán (86°).