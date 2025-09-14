La bronca de Miguel Ángel Russo tras el empate entre Boca y Rosario Central: "Dijeron muchas tonterías"

El DT destacó que está bien de salud tras su internación por una infección urinaria y criticó las versiones que indicaban que estaba atravesando un cuadro grave.

El empate entre Rosario Central y Boca estuvo repleto de emociones: desde el extraordinario gol olímpico de Ángel Di María hasta el recibimiento emotivo de los hinchas del Canalla para Miguel Ángel Russo , que volvió a dirigir después de la infección urinaria que lo tuvo a maltraer. El DT regresó al Gigante de Arroyito luego de haber tenido cinco ciclos en la dirección técnica de la Academia, haber sido campeón, salvarlo del descenso, ascender a la Primera División y cosechar un invicto histórico en los clásicos ante Newell's.

Además, el estratega se ganó los abrazos de todo el plantel del conjunto santafesino, entre los que se encontraban varios de sus exdirigidos como Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz . El orientador disfrutó de la igualdad sentado en el banco de suplentes, dando pocas indicaciones y charlando mucho con su ayudante de campo Claudio Úbeda . Sin embargo, no pudo evitar celebrar el tanto de Rodrigo Battaglia que le había dado el triunfo parcial al Xeneize.

Russo se enojó en plena conferencia de prensa

Ya al término del compromiso, Miguelo habló en conferencia de prensa e hizo referencia a su salud por primera vez en mucho tiempo: "¿Cómo me ven ustedes? Entonces ya está. Hubo varios que dijeron muchas tonterías sobre mí en los últimos días. La verdad es que me entran por un oído y me salen por el otro, nada más. Uno sabe lo que le pasa, el resto no... Y si yo estoy trabajando, y estoy con todo, es porque tengo el alta y mi familia es la primera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967359444792004711&partner=&hide_thread=false "HUBO MUCHOS QUE DIJERON MUCHAS TONTERÍAS MÍAS." Miguelo Russo habló sobre su salud en la conferencia de prensa.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u2zy0Qlyts — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

Al mismo tiempo, el técnico mencionó el cariño y el apoyo de la parcialidad de Central, algo que se reprodujo también en las horas previas al cotejo: "Hay que mantenerse frío, que es lo más difícil. Estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo. Vi a amigos y gente conocida". Ya con respecto al duelo, se mostró ofuscado por no haber podido conseguir los tres puntos: "Son partidos parejos, Boca viene jugando bien. Para nosotros todo es importante, es importante seguir mejorando y seguir elevando los niveles".

Qué le pasó a Russo y por qué estuvo internado

Russo debió ser hospitalizado a comienzos de mes en el Instituto Fleni, en Buenos Aires, debido a una infección urinaria provocada por una bacteria resistente: allí, estuvo bajo observación durante tres días, hasta recibir el alta médica y continuar con la recuperación en su domicilio. Su ausencia obligó a reorganizar el trabajo en el club azul y oro, ya que no pudo asistir a las prácticas. Durante esos días, los ensayos fueron comandados por su cuerpo técnico.