Russo volvió a los entrenamientos: la foto que subió Boca

El entrenador del Xeneize volvió a hacerse cargo del plantel luego de pasar algunos días en reposo post internación.

Boca publicó imágenes en redes sociales del regreso a los entrenamientos de Miguel Ángel Russo , director técnico del cuadro Xeneize, luego de una internación por una infección que lo alejó de sus labores por diez días.

“ Tu alegría es la nuestra, querido Miguel ”, escribió el elenco de La Ribera en redes sociales acompañado de un video del DT en la práctica de este jueves de cara al duelo ante Rosario Central, en condición de visitante, que tendrá lugar el próximo domingo desde las 17:30 en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 .

En la pieza audiovisual se vio como los jugadores del plantel azul y oro le dan la bienvenida, para luego continuar observando atentamente el entrenamiento desde el banco de suplentes.

Russo terminó de completar la recuperación desde su casa luego de estar internado en el Instituto Fleni y se sumó a la práctica de Boca, aunque todavía resta confirmar si integrará la delegación que viaje a Rosario para enfrentar al Canalla o si se quedará en Buenos Aires.

Tu alegría es la nuestra, querido Miguel pic.twitter.com/4uuRItioE0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 11, 2025

Por otro lado, el cuadro xeneize plantó en cancha lo que podría ser el once titular frente a los de Arroyito. Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El histórico jugador de Boca que fue crítico sobre el presente del club

El histórico delantero de Boca en las décadas del 70 y 80, Hugo “Mono” Perotti, fue muy crítico con el presente futbolístico del equipo y, en particular, con la dupla ofensiva que conforman Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El ex futbolista aseguró que “nunca” le gustó el esquema con doble nueve y puso en duda la necesidad de sostener al uruguayo ex PSG en el once inicial: “Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve”.

Perotti fue más allá y remarcó en diálogo con el programa partidario Boca de Selección, que el planteo es ajeno a la historia del club: “Boca nunca en su historia jugó con doble nueve”.

Las estadísticas recientes parecen darle argumentos: en los últimos seis partidos donde Cavani y Merentiel fueron titulares juntos, apenas lograron tres goles entre ambos.

A pesar de que el equipo de Miguel Ángel Russo sumó tres victorias consecutivas y trepó al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, el ídolo fue contundente: “Por más que haya ganado tres partidos, estoy convencido de que no le ganó a equipos grandes o sólidos. Ganó tres partidos que eran ganables en cualquier momento y en cualquier época de la vida del club”.

El ex delantero también aprovechó para cuestionar la incorporación de Brian Aguirre, quien llegó desde Newell’s por cinco millones de dólares: “Yo sacaría un 9 y pondría otro volante. Pondría al Chango Zeballos por Aguirre, él no me convence. No sé qué le vieron para traerlo, si desbordes, retroceso, centros o gol. No lo había visto realmente antes de Boca”.

Perotti, que debutó en Boca en 1977 y fue parte del plantel campeón de la Libertadores 1978 y el Metropolitano 1981, cerró su análisis resaltando que la identidad histórica del club debe respetarse: “Boca tiene que volver a ser ese equipo que mete miedo, que ataca y presiona. Para eso hay que armar bien el mediocampo y no regalar presencia arriba con dos centrosdelanteros que se pisan”.

Con 151 partidos y 29 goles en el club, la voz del “Mono” mantiene peso en el mundo “Xeneize” y sus declaraciones reavivan el debate sobre el funcionamiento del equipo de Russo.