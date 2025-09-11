Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos de Boca

Finalmente, y tras superar los problemas de salud que lo aquejaron las últimas semanas, el DT regresó a las prácticas de su equipo.

De forma sorpresiva, pero igualmente celebrada, Miguel Ángel Russo regresó a los entrenamientos de Boca después de días difíciles y de mucha preocupación por su salud. Y así fue, el DT estuvo presente en la práctica que el plantel realizó en la Bombonera, de cara al partido del domingo contra Central.

Miguelo venía evolucionado bien en su hogar y desde su entorno reflejaban la idea del técnico de volver lo antes posible. Sin embargo, la recomendación médica era que fuera "día a día, sin apresurarse". Pues bien, este jueves también llegó ese momento por el que Russo insistía: recibió la autorización y pudo ir hasta la Bombonera.

Quizás, que el entrenamiento haya sido justamente en el Templo y que se trate de una práctica importante de cara al choque del domingo, también ayudaron a la causa. Pero nada hubiera sido posible sin el ok médico que tuvo el DT. Además, este regreso, por lo pronto, abre al mismo tiempo la posibilidad de que Miguel pueda viajar a Rosario para acompañar al equipo, algo que no estaba del todo claro. De todos modos, habrá que esperar.

image

Más allá de seguir la recuperación en su casa después de pasar cinco días internado en el sanatorio Fleni, Russo seguía en contacto permanente con sus ayudantes y al tanto de todo lo que pasa en Boca Predio. Pero también tenía ganas de estar presente con sus dirigidos, que lo recibieron con gran alegría.

Cómo fueron los días en Boca sin la presencia de Russo

Miguel Ángel Russo venía hablando tras cada entrenamiento con Claudio Úbeda, su colaborador principal, que en estos días estuvo al frente de los entrenamientos y que este jueves también estuvo en el campo al mando de la práctica de fútbol del equipo, aunque con Miguel observando sentado desde el banco de suplente, como ocurre habitualmente.

Incluso, Russo también estuvo en contacto permanente con Juan Román Riquelme y con el Chelo Delgado. Entre los dos, fueron hablando con el DT para ver cómo se sentía y cómo venía su evolución. "Miguel es así, quiere estar en todo y charlando con todos", contaron desde su entorno de estos días en los que igual se mostró activo en su domicilio.

image

Ahora, claro, quedará resolver si puede viajar a Rosario con el equipo para enfrentar a Central. El DT tiene ganas de ir al Gigante de Arroyito, porque sabe que podría ser un partido especial para él y que si va, tendrá un recibimiento muy emotivo de parte del Canalla, el club en el que dejó una huella imborrable y en el que fue campeón en el 2023, entre otros tantos logros con el club rosarino. Pero todo dependerá de cómo se sienta en estos días y de cómo haya sobrellevado el esfuerzo de volver al entrenamiento.

Por lo pronto, del club le dio el apoyo total para que esta situación se decida con tranquilidad, de acuerdo a la recomendación médica y también al deseo del entrenador. Aunque este regreso, sin dudas, alimenta la esperanza.