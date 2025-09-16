El imponente regalo que recibió Paredes de una estrella del fútbol mundial y devolvió con un obsequio bostero

El futbolista mostró el regalo en sus redes sociales y reveló cuál fue su devolución de gentileza.

Leandro Paredes fue sorprendido este lunes con un regalo particular que cualquier fanático del fútbol quisiera tener en su casa guardado bajo siete llaves tratándose de una reliquia. En el fútbol mundial es casi una tradición el intercambio de camisetas entre jugadores de equipos rivales cada vez que finaliza el encuentro, pero lo llamativo es cuando pasa sin que ocurra un evento en el que coincidan.

El mediocampista campeón del mundo y el brasileño Neymar son grandes amigos en la vida privada debido a la relación que forjaron durante su etapa en el París Saint-Germain. Desde ese momento crearon una amistad que trasciende el verde césped.

Horas más tardes del show que dio Paredes en el Gigante de Arroyito, siendo claramente el mejor jugador en la actualidad de Boca, posó en sus redes sociales con una camiseta del Santos de Brasil y el dorsal de Ney, junto a un agradecimiento: "Gracias amigo mio", escribió en la historia. La dedicatoria del brasileño dice: “Para mi amigo Leandro Paredes, un gran abrazo” .

Paredes camiseta

Devolución de gentileza, Leandro le envió una camiseta de Boca dedicada para el habilidoso atacante: "Para mi amigo Ney, con cariño".

Neymar-Camiseta

La contundente frase de Di María sobre Paredes tras enfrentarse por el clausura: "En la cancha no hay amigos"

Este domingo el fútbol argentino fue testigo de un hecho histórico cuando Ángel Di María y Leandro Paredes, dos campeones del mundo, se enfrentaron en el Gigante de Arroyito durante el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca. Dos amigos que volvieron a verse las caras adentro del verde césped después de mucho tiempo, y que no demostraron tener un vínculo afectivo fuera del deporte.

En alguna jugada Paredes atendió a Di María incluso dejándolo tendido en el piso después de un cruce que tuvieron, y viceversa. Con el partido igualado y el final decretado, el ex delantero de la Selección argentina fue contundente con una frase al referirse de la amistad durante un partido de fútbol.

"Hablamos hoy un rato. Me dio una patadita y se la devolví, así que estamos parejos. Es un jugador temperamental que cuando está dentro de la cancha no hay amigos no hay nada, pero todo bien", dijo Ángel en diálogo con la prensa sobre los cruces en el primer encuentro que les toca enfrentarse durante sus extensas carreras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967363673816547812&partner=&hide_thread=false "ME DIO UNA PATADITA, SE LA DEVOLVÍ..." Fideo Di María se refirió a lo que significó enfrentarse a Leo Paredes.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Uq9HfoZHn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

A su vez en su relato contó: "Intento hacer lo mejor adentro de la cancha, creo que la gente lo ve. Intento siempre poder ayudar al equipo, que las cosas salgan bien, venimos de buena manera, todavía no tuvimos ninguna derrota. Venimos haciendo las cosas muy bien, trabajando muy bien y creo que eso la gente lo ve y lo reconoce".

En su testimonio también se refirió a su gol olímpico: "Tenía ya alguno y ahora se dio acá. Contento por el gol, contento porque hicimos un muy buen partido. Creo que en líneas generales fue muy parejo el partido. Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también. Sabíamos que iba a ser un partido abierto, tienen grandes jugadores, nosotros también, y creo que el empate al final es parejo".