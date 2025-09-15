El picante cruce entre Carlos Palacios y el ayudante de Russo tras ser reemplazado

El mediocampista mostró su enojo con el integrante del cuerpo técnico luego de que lo reemplazaran por Alan Velasco en el empate entre Boca y Rosario Central.

Carlos Úbeda, ayudante del entrenador Miguel Ángel Russo , se acercó al cuarto árbitro para pedirle el ingreso del habilidoso futbolista Alan Velasco para intentar conseguir la victoria de Boca ante Rosario Central cuando el partido iba 1-1, resultado que más tarde sería definitivo. Quien debía salir par poder realizar el cambio fue Carlos Palacios , que con cara de poco amigos expresó su enojo por la decisión.

El futbolista chileno dio muestra de su fuerte temperamento con un tenso momento que se vivió en el Gigante de Arroyito cuando iban 27 minutos de la segunda etapa. Es que ya con el cambio en ejecución, el mediocampista se acercó al banco de suplentes para salir con la mirada puesta en Úbeda mostrando su enojo con la situación. Saludó a Velasco previo al ingreso a la cancha, y luego tuvo un cruce de palabras con el ayudante.

Visiblemente fastidiado, el jugador salió, se sentó en el banco de suplente y miró la parte final del encuentro junto a sus otros compañeros. Mientras tanto Úbeda intentó llevar calma y ponerle freno a la polémica situación.

El cruce de palabras de Palacios con Úbeda tras ser reemplazado por Velasco



La bronca de Miguel Ángel Russo tras el empate entre Boca y Rosario Central: "Dijeron muchas tonterías"

El empate entre Rosario Central y Boca estuvo repleto de emociones: desde el extraordinario gol olímpico de Ángel Di María hasta el recibimiento emotivo de los hinchas del Canalla para Miguel Ángel Russo, que volvió a dirigir después de la infección urinaria que lo tuvo a maltraer. El DT regresó al Gigante de Arroyito luego de haber tenido cinco ciclos en la dirección técnica de la Academia, haber sido campeón, salvarlo del descenso, ascender a la Primera División y cosechar un invicto histórico en los clásicos ante Newell's.

Todos los jugadores de Rosario Central se acercaron al banco de Boca para saludar con respeto a Miguelo Russo.

Además, el estratega se ganó los abrazos de todo el plantel del conjunto santafesino, entre los que se encontraban varios de sus exdirigidos como Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz. El orientador disfrutó de la igualdad sentado en el banco de suplentes, dando pocas indicaciones y charlando mucho con su ayudante de campo Claudio Úbeda. Sin embargo, no pudo evitar celebrar el tanto de Rodrigo Battaglia que le había dado el triunfo parcial al Xeneize.

Russo se enojó en plena conferencia de prensa

Ya al término del compromiso, Miguelo habló en conferencia de prensa e hizo referencia a su salud por primera vez en mucho tiempo: "¿Cómo me ven ustedes? Entonces ya está. Hubo varios que dijeron muchas tonterías sobre mí en los últimos días. La verdad es que me entran por un oído y me salen por el otro, nada más. Uno sabe lo que le pasa, el resto no... Y si yo estoy trabajando, y estoy con todo, es porque tengo el alta y mi familia es la primera".

"HUBO MUCHOS QUE DIJERON MUCHAS TONTERÍAS MÍAS." Miguelo Russo habló sobre su salud en la conferencia de prensa.



Al mismo tiempo, el técnico mencionó el cariño y el apoyo de la parcialidad de Central, algo que se reprodujo también en las horas previas al cotejo: "Hay que mantenerse frío, que es lo más difícil. Estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo. Vi a amigos y gente conocida". Ya con respecto al duelo, se mostró ofuscado por no haber podido conseguir los tres puntos: "Son partidos parejos, Boca viene jugando bien. Para nosotros todo es importante, es importante seguir mejorando y seguir elevando los niveles".

Qué le pasó a Russo y por qué estuvo internado

Russo debió ser hospitalizado a comienzos de mes en el Instituto Fleni, en Buenos Aires, debido a una infección urinaria provocada por una bacteria resistente: allí, estuvo bajo observación durante tres días, hasta recibir el alta médica y continuar con la recuperación en su domicilio. Su ausencia obligó a reorganizar el trabajo en el club azul y oro, ya que no pudo asistir a las prácticas. Durante esos días, los ensayos fueron comandados por su cuerpo técnico.