Boca visita al Rosario Central de Di María: hora, formaciones y TV

El Xeneize viaja a Rosario para medirse ante el Canalla, luego del parate por fecha FIFA donde no pudo trabajar con Russo debido a su internación.

Boca visitará este domingo a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de mantenerse en el camino del triunfo. El encuentro comenzará a las 17:30, se jugará en el estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en una buena racha, ya que tras la peor seguidilla de partidos sin victorias en toda su historia pudo ganar tres partidos seguidos. De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, quien estuvo internado en terapia intensiva los últimos días por cuestiones de salud, ocupan la tercera posición en la Zona A con 12 puntos. Esto les permitió, además, posicionarse segundo en la tabla anual y mantener vigente la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central, por su parte, se encuentra sexto en la Zona B con 10 puntos, aunque todavía debe un encuentro frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, que había sido suspendido por condiciones climáticas.

Los dirigidos por Ariel Holan no terminan de convencer, ya que pese a tener uno de los mejores planteles del país, donde se destaca el campeón del mundo Ángel Di María, solo ganaron en dos de sus seis presentaciones y en ningún partido pudieron anotar más de un gol.

Estas son las probables formaciones de Boca y Rosario Central

Torneo Clausura

Fecha 8

Rosario Central – Boca

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Horario: 17:30. TV: TNT Sports Premium

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago López; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Boca aseguró la continuidad de una promesa hasta 2029

El arquero Leandro Brey renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2029, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. El arquero de 22 años posó junto a Marcelo Delgado en la Bombonera en la foto oficial de la firma, gesto que refleja la confianza que el club deposita en él como pieza de futuro.

Brey había llegado al “Xeneize” en febrero de 2022 proveniente de Los Andes por 450 mil dólares y desde entonces alternó entre la Reserva y el plantel profesional. La renovación llegó en el momento justo, ya que este domingo podría volver a ocupar el arco del equipo de Miguel Ángel Russo en la visita a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Clausura.

La lesión muscular de Agustín Marchesín abre la puerta para que el joven arquero regrese a la titularidad después de 229 días. Si bien el experimentado arquero de 37 años se probó en el último entrenamiento y presionó para estar presente, el cuerpo técnico preferiría no arriesgarlo y darle rodaje a Brey, priorizando su recuperación completa.

Para el arquero bonaerense, esta podría ser la oportunidad más importante desde que perdió el puesto a fines de 2024. En lo que va del año solo sumó minutos en los empates ante Argentinos Juniors y Unión, además de la fatídica tanda de penales ante Alianza Lima que significó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

Su estadística con el “Xeneize” es sólida: en 24 partidos, acumula 13 victorias, 8 empates y 3 derrotas, con nueve vallas invictas. Russo confía en que podrá responder en un escenario exigente como el Gigante de Arroyito.

Boca intentará sumar tres puntos vitales para seguir prendido en la pelea de su zona, en un partido que tendrá un campeón del mundo por lado con Ángel Di María en Central y Leandro Paredes en el “Xeneize”.