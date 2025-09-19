Quién es el titular indiscutido en Boca que no podrá jugar el domingo ante Central Córdoba

Miguel Ángel Russo recibió en la semana una dura noticia de cara al duelo que tendrá Boca este domingo ante Central Córdoba en La Bombonera que lo obligará a tocar el 11 inicial debido a que un jugador importante en su planificación deberá salir del equipo por obligación.

Edinson Cavani no pudo entrenar a la par del grupo debido a una lesión que lo dejará afuera del compromiso ante el elenco de Santiago del Estero. "El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho" , confirmó en las redes sociales la institución, confirmando el diagnóstico. Ante esta situación el entrenador deberá buscar una variante a pesar de que por su cabeza estaba repetir el once inicial.

Lo preocupante para Russo es que no solo se perdería el próximo duelo sino que también podría perderse el partido ante Defensa y Justicia debido a que la lesión le demandaría aproximadamente 15 días. Ante este panorama el delantero Milton Giménez se perfila para ser el reemplazante del matador.

El probable equipo

Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Giménez y Merentiel.

Mano dura en Boca: otro jugador podría ser "colgado" por sus actitudes

El cuerpo técnico de Boca Juniors se encuentra molesto y hablará con el mediocampista chileno Carlos Palacios, para aclarar la situación vivida en el partido ante Rosario Central (1 a 1) en Arroyito, cuando fue reemplazado por Alan Velasco y al salir del campo de juego realizó un gesto de desagrado hacia la conducción del equipo.

Palacios, de flojísimo rendimiento, se exasperó cuando el técnico Miguel Russo ordenó su cambio por Alan Velasco, a los 73 minutos del partido, y al cruzar la línea del campo de juego, le reclamó al ayudante de campo, Claudio Úbeda, con un gesto de desaprobación y una pregunta: “¿Por qué siempre salgo yo?”. Esta acción fue observada por Russo quien no emitió opinión, pero ya en el vestuario, el técnico y su ayudante se mostraron enojados con Palacios.

El cruce de palabras de Palacios con Úbeda tras ser reemplazado por Velasco



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Ocurre que el cuerpo técnico quiere mantener la armonía en el plantel, y estos gestos desagradaron ya que entienden que toda cuestión vinculada al equipo y al juego se debe hablar conjunto con el resto de los jugadores y no realizar gestos de disconformidad tras un cambio, porque el cuerpo técnico entiende que las modificaciones se hacen para mejorar al equipo y no para perjudicar a nadie. En marzo pasado cuando el director técnico de Boca era Fernando Gago, Palacios fue sancionado por una fecha, no jugó ante Newell’s, por haber llegado tarde a un entrenamiento.

Con este resultado ante Rosario Central, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.