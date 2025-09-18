Quién era Walter Saavedra, el relator deportivo conocido como "el poeta del gol"

El periodista deportiva y relator murió este jueves a sus 68 años. Colegas y clubes de fútbol despidieron en redes a quien dejó una huella en el deporte.

Este jueves la comunidad deportiva del país se mostró conmocionada por la muerte de Walter Saavedra , reconocido periodista e histórico relator de partidos de fútbol.

La noticia de su fallecimiento se conoció a través de diversos clubes de fútbol que se hicieron eco de esta triste noticia. La voz y el estilo del marplatense marcó a generaciones de oyentes y televidentes . Cientos de mensajes de dolor y reconocimientos inundaron las redes sociales, quienes lo recordaron por su legado e impronta en la cobertura de eventos deportivos.

El periodista conocido como el "poeta del gol" estaba internado en Buenos Aires desde hace varias semanas como consecuencia de una enfermedad, según informó La Capital de Mar del Plata. Un gran relator, creador de sensaciones artísticas en cada partido. "Un volcán era", dice apenado el "Polaco" Eduardo Caimi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaTeVe/status/1968659278622793741&partner=&hide_thread=false Se fue Walter Saavedra, quizás uno de los mejores relatores que tuvo el mundo Boca.



Descansá en paz, poeta. pic.twitter.com/vUn0iRGhLU — Boca TV (@BocaTeVe) September 18, 2025

Walter Saavedra, el relator que convirtió su voz en un sello inconfundible

A lo largo de su trayectoria, Saavedra cubrió los mundiales en Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Sudáfrica y Brasil, además de eliminatorias, amistosos, Juegos Olímpicos y Copas América. También narró boxeo y básquet, condujo programas de interés general y participó en televisión en “Los Buscas de Siempre” (Azul Televisión) y “3 en el Fondo” (Canal 7).

walter saaavedra

Nacido el 27 de octubre de 1956, sus primeros pasos profesionales se dieron en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11, para luego consolidarse en emisoras como Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. Su voz se convirtió en sinónimo de relato deportivo, acompañando a los oyentes en transmisiones memorables.

También escribió el libro "Hambre de gol" con Claudio Cherep, y dentro del mismo figura el famoso poema "Nunca jamás", que ha sido traducido en varios idiomas y ha sido modificado para varios deportes.

poema nunca jamas walter saavedra

"Los partidos relatados por Walter componían un paisaje único"

El club Unión de Santa Fe fue el primero en hacerse eco de la noticia con este mensaje en sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1968638278954807658&partner=&hide_thread=false El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/tHdTs9WnRl — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 18, 2025

Desde hacía un tiempo que Walter no estaba bien de salud, permanecía internado producto de una caída, pero su cuadro había empeorado, como consecuencia de un problema cerebral.

El club Colón también fue uno de los primeros en recordarlo, ya que "Walter Gol" fue uno de los relatores que siguió las campañas de los equipos santafesinos.

"El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y moderno, o una cancha humilde y rudimentaria del ascenso, los partidos relatados por Walter componían un paisaje único. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1968651321478660496&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y… — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 18, 2025

Su última aparición pública había sido el 28 de noviembre del año pasado en la Ex Esma, en una especie de "misa maradoniana", junto al músico Carlos Flores Romano.