⁠La millonaria inversión que prepara Racing para mejorar la infraestructura

La academia firmó un convenio con una empresa para reanudar los trabajos en el Centro de Entrenamiento que está creando en Ezeiza.

Racing comunicó a través de su sitio oficial la reanudación de una importante obra que permitirá un crecimiento institucional importante luego de que la Comisión Directiva apruebe el convenio de adjudicación tras una reunión que se realizó este miércoles por la tarde. Según detallan desde la institución, se trata de "una de las inversiones más importantes en la historia de la infraestructura deportiva del Club".

Según se anunció firmaron un convenio con una empresa que retomará la actividad luego de un concurso de precios en el cual otras cinco de 13 convocadas presentaron un presupuesto. "La obra permitirá dotar al predio de instalaciones modernas y de primer nivel para el plantel profesional, consolidando un espacio integral de trabajo que marcará un hito en la historia del Club. El Centro de Entrenamiento de Ezeiza consiste en un proyecto renovado que apunta a replicar la funcionalidad de los mejores centros de entrenamiento de alto rendimiento del mundo ", dijo en un comunicado la CD de la Academia.

Según detallaron en el comunicado se trata de una obra millonaria que demandará una cifra total de 6.700.000.000 pesos que se abonará por etapas, en los plazos previstos en el convenio.

Según estiman en la institución, debería estar en funcionamiento a partir del primer trimestre del próximo año. "Este paso refleja la decisión de Racing Club de seguir invirtiendo en infraestructura y futuro, pensando en las próximas generaciones y en consolidar un modelo de club sostenible y de referencia en el fútbol argentino y mundial", expresa el comunicado.

Mientras tanto Racing atraviesa un gran presente deportivo

Racing le ganó a Vélez por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio José Amalfitani, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El único gol del partido fue convertido por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, con un remate de primera en el área chica, a los siete minutos de la segunda mitad.

Además, el defensor del local Lisandro Magallán vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 43 minutos de la primera etapa. Así, Racing se fue con una ventaja mínima del partido de ida, en una serie que se definirá el próximo martes 23 de septiembre, a las 19:00 horas, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968084025567838545&partner=&hide_thread=false MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La primera llegada fue de Vélez, a los cinco minutos, con un tiro libre desde la izquierda que fue empujado por el primer palo por el volante Tomás Galván, con un tiro que se desvió y fue detenido por el arquero Facundo Cambeses, alto sobre su poste derecho.

Cinco minutos más tarde llegó Racing, con un remate desde el borde del área del mediocampista Agustín Almendra, que se fue ancho por el palo derecho del guardameta Tomás Marchiori.

En 14 minutos, un pase filtrado de Galván habilitó al delantero Michael Santos, que remató desde la derecha buscando el primer palo, pero no pudo superar a Cambeses. Algunos segundos después tuvo un nuevo disparo desde una posición similar, que salió bajo y se fue cerca del segundo palo.

A los 38 minutos, Santos recibió un pase largo por izquierda y metió un nuevo remate bajo y cruzado, que volvió a irse ancho.

Cuando iban 43 minutos, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión del defensor Lisandro Magallán, que ya estaba amonestado, quien golpeó con los tapones al volante Juan Nardoni, luego de realizar un despeje.

Ya en la segunda mitad, la primera llegada fue de Racing, a los seis minutos, con una volea desde la izquierda del delantero Santiago Solari, que dio en el poste izquierdo de Marchiori.

A los siete minutos, un centro rasante del lateral Facundo Mura desde la derecha le llegó al delantero Adrián “Maravilla” Martínez, quien definió alto y de primera por el primer poste, para marcar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968091824863470036&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Im3FC0cewI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

En 16 minutos el defensor Aaron Quirós convertía el gol del empate, con un remate alto por el costado derecho, aunque el tanto fue invalidado porque en el córner previo, la pelota se había ido del campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968094815590994391&partner=&hide_thread=false ¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4LKksisYDl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La última fue del “Fortín”, a los cinco minutos de descuento de la segunda mitad, con un remate bajo al segundo palo del extremo Matías Pellegrini, desviado por el arquero Cambeses.