Qué piloto llamó al jefe de Alpine para quedarse con la butaca de Franco Colapinto

Un piloto se comunicó con Flavio Briatore y le preguntó por los planes a futuros de la escudería francesa. Qué respondió el jefe.

Franco Colapinto tiene un lugar privilegiado en la Fórmula 1 ocupando una butaca en un equipo de la talla de Alpine, espacio que muchos pilotos quisieran ocupar para continuar su carrera deportiva. Entre la incógnita sobre el futuro del piloto argentino en la máxima categoría, algunos conductores preguntaron por el espacio de Franco mirando a futuro.

Mientras el jefe de la escudería francesa Flavio Briatore vive en contradicciones en cuanto al futuro, Franco espera por definiciones rápidas que le garanticen, o no, la permanencia para poder sacarse la mochila de estar constantemente bajo la lupa teniendo que demostrar nivel para convencer a la cúpula de la escudería.

En dialogo con el sitio AMuS, Briatore reveló que recibió un llamado del mexicano Checo Pérez preguntando por un lugar en la escudería. " Me llamó y me preguntó cuáles eran nuestros planes , pero también me comentó que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento", comentó Flavio.

Cabe recordar que el piloto fue presentado oficialmente para ser uno de los pilotos de la escudería Cadillac junto al finlandés Valteri Bottas.

Franco Colapinto abrió su corazón en diálogo con las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 y realizó declaraciones inéditas sobre su pasión sobre el automovilismo, su mejor amigo entre los pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial y sus "héroes" en el deporte.

En su relato el piloto de tan solo 22 años hizo referencia a la pasión que tiene por la F1: "Me enamoré de la categoría desde chico, tenía unos seis años. Luego empecé a ver carreras en Argentina, a ver los coches de turismo, el TC y todos esos campeonatos. Cuando crecí, pensé: “¡Tengo muchas ganas de ir a la F1!”. Fue cuando decidí venir a Europa y empezar mi aventura", recordó sobre su infancia y su amor por la Fórmula 1.

Durante la entrevista, el piloto de Alpine reveló que el brasileño Gabriel Bortoleto es mejor amigo del circuito: "Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente es con quien me siento más cercano".

Mediante un juego donde le hicieron elegir a tres pilotos con los que compartiría una cena, Colapinto seleccionó a tres históricos de la F1 a los cuales admira: "Fangio, Senna y Hamilton. Estos son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde pequeño. Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas sería increíble".