Otro logro para River: el importante listado en el que figura el club

El Millonario se posiciona cómo el único equipo argentino dentro de un prestigioso listado elaborado por la CIES.

El Observatorio de Fútbol CIES (International Centre for Sports Studies) dio a conocer su informe con la lista de los 100 equipos de fútbol más caros del planeta, tomando en cuenta el dinero invertido en transferencias (incluidos los bonus, más allá de si se pagaron o no todavía) para armar los equipos actuales. Y en ese listado, aparece River .

En este listado no se trata de revisar el valor de mercado de los jugadores, sino de cuánto desembolsó cada club para incorporarlos. En este ránking, dominado ampliamente por la Premier League, River aparece como el único representante del fútbol argentino.

El Chelsea, el último campeón del Mundial de Clubes, encabeza la lista con un gasto de 1.314 millones de euros, donde se destaca la llegada récord de Moisés Caicedo por 134 millones. Sigue el Manchester City (1.128 millones) y Manchester United (1.071 millones), con Liverpool (1.065 millones), último ganador de la Premier League, y Arsenal (1.001 millones) también por encima de los mil millones invertidos.

image

El PSG (7°, 873 millones), campeón defensor de la UEFA Champions League, es el primero no inglés de la lista y Al-Hilal (19°, 451 millones) de Arabia Saudita aparece como el más valioso fuera de Europa.

La novedad para el fútbol argentino es que River es el único equipo del país presente en el top 100. Según el informe, el Millonario aparece en el puesto 78° del ranking, con una inversión total de 110 millones de euros en su plantel actual.

Los números de River

River Plate, además, registra un gasto máximo de 13 millones por una sola incorporación y un promedio de cinco millones por transferencia fija pagada. Con esos números, es el único club argentino y uno de los pocos sudamericanos dentro de la selecta lista elaborada por el Observatorio de Fútbol CIES.

image

Otros equipos sudamericanos presentes en el ranking son los equipos brasileños de Flamengo, con una inversión de 192 millones de euros, Palmeiras, con 175 millones, y Botafogo, con 122 millones. Todos ellos aparecen por encima de River en la lista.

Pero, además del informe del CIES, River también sobresale en la actualización de septiembre del ranking mundial de clubes de la IFFHS. Allí, el PSG se ubica en lo más alto, seguido por Real Madrid y Chelsea, pero el Millonario aparece como el mejor equipo argentino dentro del top 100, quedando 29°.

También figuran Racing (35°), Central Córdoba (56°), Vélez (68°), Huracán (86°) y Lanús (94°), mientras que más atrás se encuentran Independiente (111°), Estudiantes (112°) y Boca (134°).

image

Nuevamente, River se destaca en una lista elaborada de manera internacional y donde se lo compara con otros gigantes, en especial los de Europa. Estas estadísticas reflejan en números el buen trabajo hecho en los últimos años por el club de Nuñez que en este 2025 tiene por objetivo volver a alzar la Copa Libertadores. Para ello tendrá que eliminar en la ronda de cuartos de final al Palmeiras de Brasil. La serie de abrirá en el Monumental y se cerrará en el Allianz Parque de Sao Paulo.