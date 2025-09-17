River recibe a Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final: hora, formaciones y TV

El Millonario abre la serie de Copa Libertadores en su casa, en la búsqueda de un resultado que le permita viajar tranquilo a Brasil.

River recibirá este miércoles a Palmeiras de Brasil , por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que podría ser una verdadera final anticipada . El partido está programado para las 21:30 , en el estadio Monumental , y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ . El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela , mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto .

River llega a este trascendental cruce en buen momento , ya que marcha primero en la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos , tres más que su escolta Deportivo Riestra , y en la última fecha venció 2-1 a Estudiantes de La Plata como visitante.

El equipo de Marcelo Gallardo se metió en los cuartos de final tras dominar el Grupo B, donde terminó primero con 12 puntos . En los octavos de final sufrió mucho para eliminar a Libertad de Paraguay , una serie que se definió en los penales donde el arquero Franco Armani fue héroe para lograr la clasificación.

De cara al once titular, Gallardo mantiene dos dudas: una en la defensa, por la pulseada entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero; y otra en la mitad de la cancha, donde se define si el enlace será el colombiano Juan Fernando Quintero o Juan Portillo.

Palmeiras, por su parte, fue contundente en el Grupo G y terminó con 18 puntos, siendo el mejor de la fase de grupos de la Copa. El equipo del portugués Abel Ferreira, que también pelea en el Brasileirao, no tuvo inconvenientes en octavos de final al eliminar a Universitario de Perú con un global de 4-0.

Estas son las probables formaciones de River y Palmeiras

Copa Libertadores

Cuartos de final – ida

River (Arg) – Palmeiras (Bra)

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Juan Soto (Ven)

Horario: 21:30. TV: Telefe, Disney+ y Fox Sports

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero o Juan Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

El historial entre ambos equipos marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2, aunque siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

El primer cruce entre ambos equipos se dio en las semifinales de la Copa Libertadores 1999. En dicha serie, River ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado.

Aquella edición de la Copa Libertadores quedaría en manos del Palmeiras, que le ganó por penales en la final a Deportivo Cali de Colombia.

Ese mismo año, pero en la Copa Mercosur, River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos.

En el primer enfrentamiento, que se dio en el Monumental, igualaron 3-3, mientras que en Brasil el Palmeiras goleó nuevamente por 3-0.

De esta manera, el Palmeiras pudo avanzar a los cuartos de final, mientras que River terminó tercero en el grupo y quedó eliminado.

Dos años después, en la fase de grupos de la Copa Mercosur, el “Millonario” y el “Verdao” se volvieron a ver las caras.

En aquella ocasión se dieron los únicos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

El último antecedente entre ambos equipos, en las semifinales de la Copa Libertadores 2021, es el más doloroso para los hinchas de River.

En la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, el Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0.

Sin embargo, River fue por el milagro en Brasil y un sólido arranque con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré ilusionaba a los fanáticos “Millonarios” con la remontada.

Incluso Gonzalo Montiel anotó el gol que hubiese significado la igualdad en el global, pero fue anulado de manera insólita en una revisión donde el VAR “le buscó el pelo al huevo”.

Finalmente, el Palmeiras terminaría perdiendo 2-0 como local, pero avanzó gracias al 3-0 obtenido en la ida. Ya en la final, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira conseguirían un triunfo agónico por 1-0 ante el Santos para conquistar su segunda Copa Libertadores.

Todos los enfrentamientos entre River y el Palmeiras

Semifinales de la Copa Libertadores 1999:

River 1 – 0 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 1999:

River 3 – 3 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 2001:

Palmeiras 2 – 2 River

River 3 – 3 Palmeiras

