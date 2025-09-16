⁠La millonaria cifra que podría embolsar River si elimina a Palmeiras de la Libertadores

El millonario podría acrecentar los millones que consiguió en la actual edición de la Libertadores si avanza en el certamen internacional.

Ganar en la Copa Libertadores no es solo por el prestigio que tiene el trofeo más importante del continente sudamericano, sino que también tiene como principal aliciente el factor económico por el cual el área dedicado a las finanzas de las instituciones festejan cada vez que el equipo avanza en el certamen internacional. En River se frotan las manos con el camino del equipo en el trofeo.

Este miércoles el millonario tendrá la difícil tarea de enfrentar al Palmeiras de Brasil por los cuartos de final del certamen, donde será clave iniciar con una victoria para llegar mejor parado al duelo de vuelta pero también para conseguir una cifra millonaria en premio.

El elenco de Núñez ya sumó a su caja 6.940.000 dólares por lo hecho desde la fase de grupo hasta llegar hasta los cuartos de final, siendo que de ese total, 1.700.000 dólares corresponden a premios conseguidos por eliminar a Libertad de los octavos de final.

River-Plantel

En caso de que River consiga un buen resultado en la serie, que determine su pase a la próxima fase y la eliminación de su rival, obtendrá una suma de 2.300.000 de dólares, que se sumará al monto conseguido. Es decir que, en caso de que suceda, sumará un total 9.240.000 de la moneda estadounidense, teniendo por delante las semi y final del certamen si logra avanzar todas las etapas.

Las miradas están puestas en el futuro entendiendo que el subcampeón sumará siete millones, mientras que el campeón ganará 24 millones.

River se prepara para el duelo ante Palmeiras: la línea de tres que pondría Gallardo

River Plate se prepara para enfrentar este miércoles al Palmeiras de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores. De cara a ese trascendental duelo, el entrenador Marcelo Gallardo analiza realizar cambios en el equipo titular recibir al conjunto que es uno de los candidatos a quedarse con la competición.

El partido se disputará en el Estadio Monumental desde las 21:30. El Millonario llega de un trabajado triunfo ante Estudiantes en La Plata donde el entrenador salió al encuentro con una línea de tres en el fondo.

El periodista de ESPN, Juan Patricio Balbi, aseguró que el Muñeco no descarta utilizar este esquema, pero sería poco probable. Gallardo viene utilizando la línea de tres de forma esporádica en los últimos meses, pero el mal recuerdo de la ida ante Atlético Mineiro todavía está latente.

De no mediar inconvenientes y teniendo en cuenta que Giuliano Galoppo está suspendido, el DT tiene disponible a sus mejores jugadores y no habría sorpresas en el XI titular. Aunque Nicolás Distasio, también periodista de ESPN, sumó que Juanfer Quintero podría meterse en el equipo titular y pelea el lugar con Kevin Castaño.

El equipo titular de River ante Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño o Juanfer Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maxi Salas.