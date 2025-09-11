Enzo Francescoli habló de la guerra con Racing por Maxi Salas y la Copa Argentina

El dirigente de River habló acerca de las polémicas que enfrentaron a su club con la Academia en los últimos tiempos.

Enzo Francescoli , manager de River , visitó ESPN F12, el programa de Mariano Closs, y, entre otros temas, respondió sobre el conflicto que vivió el Millonario con Racing por la contratación de Maximiliano Salas y las idas y vueltas con la fecha del partido en el que se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Ante la pregunta por la molestia que marcó la dirigencia de la Academia por el llamado de Marcelo Gallardo al delantero correntino, el uruguayo aclaró: “Algunas veces soy yo el que llama para una transferencia. No hay una forma de proceder”.

A continuación, Francescoli hizo referencia a quienes dicen que no corresponde que un entrenador se comunique con el futbolista de otro club y dejó una frase contundente: “Ahora se generó algo, pero a mí siempre me llamaban los técnicos para ser transferidos. Si soy jugador y me llama el dirigente, pero no me llama el técnico me daría dudas”.

Embed - "YO ESTARÍA EN RIVER HASTA EL DÍA QUE TERMINE MI VIDA", ENZO FRANCESCOLI EN ESPN F12

“Yo cuando hablo intento hacerlo con mis pares. Mi par en Racing sería el Chino Saja. A él le informamos que íbamos por el jugador. Eso fue lo que hicimos”, aclaró Enzo, que luego habló de los dichos del presidente de la Academia en medio del conflicto: “No sé por qué Milito declaró eso, yo no hablé con él”.

Para finalizar, Francescoli remarcó que el duelo ante Racing por cuartos de final debería jugarse los primeros días de octubre porque a la semana siguiente River pierde a muchos futbolistas por ser convocados a las Selecciones, más allá de que la Academia quiera jugar en medio de los amistosos. “Nosotros no queremos jugar en fecha FIFA por falta de jugadores. Lo que decida AFA será un problema de AFA”, finalizó el uruguayo.

Racing vs River por Copa Argentina: la fecha que pidió la Academia para jugar

Finalmente, Racing Club de Avellaneda decidió hacer oficial su intención e hizo el pedido formal de jugar su partido de cuartos de final de la Copa Argentina frente a River Plate el miércoles 8 de octubre.

image

De momento no hay nada confirmado ni cerca de estarlo y seguramente en los próximos días habrá novedades al respecto, porque hay diferencias importantes por la fecha del encuentro. Por el momento no hay un acuerdo de cuándo disputar este partido y ambos clubes tienen sus respectivas posturas.

La organización de la Copa y River ven con buenos ojos jugarlo el miércoles 1° de octubre o el jueves 2, pero en Racing no quieren saber nada y quieren estirar el partido para una semana después. Claro, el fin de semana previo al inicio de octubre se juega el clásico de Avellaneda frente a Independiente, por lo que el plantel tampoco tendrá descanso luego de terminar la serie de cuartos de Libertadores contra Vélez.

Diego Milito, presidente de La Academia quiere aplazar el partido para las siguientes semanas de octubre. Ahora esto es un problema para la organización del torneo, ya que asoma la fecha FIFA entre el 7 y el 15, donde la Selección Argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos. El Millonario tuvo seis convocados a sus selecciones en este ventana de septiembre y no quiere saber nada con disputar el partido sin su mejores figuras.

image

Por eso el conflicto no es fácil de resolver, porque tanto Racing como River tienen sus razones. Además, cabe resaltar que la Copa Argentina acostumbra a jugar sus partidos en fechas FIFA, por lo que el Millonario se vería claramente perjudicado en caso de repetirse la fórmula.