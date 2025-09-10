Racing vs River por Copa Argentina: la fecha que pidió la Academia para jugar

El duelo entre dos de los cincos grandes del fútbol argentino es uno de los platos fuertes de los cuartos de final de la competición.

Finalmente, Racing Club de Avellaneda decidió hacer oficial su intención e hizo el pedido formal de jugar su partido de cuartos de final de la Copa Argentina frente a River Plate el miércoles 8 de octubre.

De momento no hay nada confirmado ni cerca de estarlo y seguramente en los próximos días habrá novedades al respecto, porque hay diferencias importantes por la fecha del encuentro. Por el momento no hay un acuerdo de cuándo disputar este partido y ambos clubes tienen sus respectivas posturas.

La organización de la Copa y River ven con buenos ojos jugarlo el miércoles 1° de octubre o el jueves 2, pero en Racing no quieren saber nada y quieren estirar el partido para una semana después. Claro, el fin de semana previo al inicio de octubre se juega el clásico de Avellaneda frente a Independiente, por lo que el plantel tampoco tendrá descanso luego de terminar la serie de cuartos de Libertadores contra Vélez.

image

Diego Milito, presidente de La Academia quiere aplazar el partido para las siguientes semanas de octubre. Ahora esto es un problema para la organización del torneo, ya que asoma la fecha FIFA entre el 7 y el 15, donde la Selección Argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos. El Millonario tuvo seis convocados a sus selecciones en este ventana de septiembre y no quiere saber nada con disputar el partido sin su mejores figuras.

Por eso el conflicto no es fácil de resolver, porque tanto Racing como River tienen sus razones. Además, cabe resaltar que la Copa Argentina acostumbra a jugar sus partidos en fechas FIFA, por lo que el Millonario se vería claramente perjudicado en caso de repetirse la fórmula.

River vs Racing, el plato fuerte de los cuartos de la Copa Argentina

El encuentro entre Racing Club de Avellaneda y River Plate será el último de los cuartos de final de esta edición de la Copa Argentina. El ganador de la eliminatoria se enfrentará en semifinales contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya venció a Tigre por 3-1 el pasado viernes.

image

Además de la fecha para disputar el encuentro, otro detalle que aún resta definir es el del estadio que albergará el partido. Las tres posibles sedes son Córdoba, con el Mario Alberto Kempes cómo estandarte; Rosario, con el Gigante de Arroyito que viene de ser sede de las finales de la Primera Nacional y de la Supercopa que Vélez le ganó a Central Córdoba de Santiago de Estero; y Mendoza con el estadio mundialista, Malvinas Argentinas.

Una vez que se defina la fecha, habrá reuniones con organismos de seguridad para confirmar también en qué estadio se disputará el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina con presencia de ambas hinchadas, tal como indica el reglamento de la competición.

A diferencia de la fecha, desde la organización de la Copa Argentina no creen que la elección de la sede origine un conflicto de intereses entre los clubes participantes. Sin embargo, las novedades y certezas aparecerán las próximas semanas.