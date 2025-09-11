Tras la remodelación, el Ruca Che y un reestreno "clásico" que promete

Independiente de Neuquén y el Club Pacífico se enfrentarán el domingo por el Pre Federal de básquet en el flamante parquet.

En su cumpleaños número 30, el estadio Ruca Che volverá a tener un partido por los puntos tras haber sido remodelado y será nada menos que un clásico. El próximo domingo, Independiente de Neuquén hará las veces de local ante el Club Pacífico por la segunda fecha del Pre Federal de básquet.

Las obras en el icónico escenario por el que pasaron enorme figuras del deporte y la cultura de la región, el país y el mundo culminaron hace pocos días y una de las cuestiones más significativas es el nuevo parquet.

El monto de la inversión para las remodelaciones asciende a 340 millones de pesos por parte del gobierno provincial y su administración está a cargo de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE) del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres,

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (6) Claudio Espinoza

El Ruca es uno de los estadios más importantes de la historia del básquet argentino. Desde su inauguración con el Torneo de las Américas de 1995, pasando por un Juego de las Estrellas, el Premundial 2001, muchos partidos de Liga Nacional masculina y el final four de la Liga Femenina.

Allí, el domingo desde las 20, se verán las caras los equipos dirigidos por Andrés García y Maxi Rubio, que prometen ofrecer un buen espectáculo donde las hinchadas también jugarán su partido.

Las entradas se venderán en las boleterías en la previa del partido con un costo de ocho mil pesos.

el clásico

Español arrancó afilado

El primer partido del Pre Federal 2025 comenzó con una victoria nítida de Centro Español, por 85 a 70, sobre Independiente. Con 14 triples anotados sobre 29 intentos y un porcentaje del 48% de efectividad en lanzamientos lejanos, el Torito estuvo arriba en el marcador de principio a fin en El Templo de Plottier.

Uno de los refuerzos para este torneo, Emilio Santana, fue la figura de la noche para Español con 27 unidades. Facundo Ramadori, con 18, lo acompañó desde el goleo.

centro español independiente 2025 Foto: Claudio Espinoza

Para el local, de sólida actuación colectiva, también fue importante dominar los tableros, ya que bajó 41 rebotes contra 27 de la visita. Un comienzo auspicioso para los dirigidos por Patricio Denegri.

En Independiente se destacó Joaquín Marcon, autor de 23 puntos con un buen 7/13 en dobles.

centro español independiente 2025 (3) Foto: Claudio Espinoza

Cómo sigue el torneo

La primera fecha de la zona Campeonato del Pre Federal continuará este viernes con Pérfora, campeón defensor, recibiendo a Atlético Regina desde las 21. Media hora más tarde, Pacífico será local de Del Progreso en El Viejo Ramírez y, a partir de las 22, Biguá visitará a Deportivo Roca en el polideportivo Gimena Padín.

Ya el domingo, además del partido mencionado en el Ruca Che, habrá otro clásico en Roca entre Progre y el Depo en "El Gigante", Regina será local de Biguá y Pérfora recibirá a Español.

En la zona Ascenso, este viernes a las 21:30, Club Plottier será local de Cipolletti, en el comienzo de la acción. La fecha seguirá el domingo con Asociación Deportiva Centenario y Unión Alem Progresista a las 20:30 en La Colonia.