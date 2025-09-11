La insólita conferencia de Andrés Fassi y su pedido de disculpas al Chiqui Tapia

El presidente de Talleres, en medio del mal momento de su club, se retractó un año después de criticar al mandamás de la AFA.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi , ofreció este jueves una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.

Durante su exposición, Fassi intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de la eliminación de Talleres en Copa Argentina con arbitraje de Andrés Merlos .

“ Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA ”, señaló.

El dirigente sostuvo además que ya había transmitido en privado a Tapia su voluntad de recomponer el vínculo en un encuentro informal realizado en La Agustina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1966176092714090637&partner=&hide_thread=false "LE PIDO DISCULPAS A CLAUDIO TAPIA POR MIS EXPRESIONES DEL AÑO PASADO"



El pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres al presidente de AFA#PelotaParada pic.twitter.com/aZ8WB1R3uh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025

Con un tono conciliador, Fassi afirmó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”.

En la misma conferencia, el presidente de Talleres también se refirió al presente deportivo del club, asumiendo la responsabilidad por la mala campaña del equipo. “El único responsable de la crisis deportiva soy yo. Nos faltó un delantero en el mercado de pases y me hago cargo de esa decisión”, admitió.

Finalmente, Fassi confirmó que las elecciones en Talleres se llevarán a cabo el 19 de octubre, en coincidencia con el partido ante River en el Mario Alberto Kempes y la convención de filiales en Córdoba, lo que promete un fin de semana de fuerte movilización institucional y deportiva. Según adelantó, más de 36 mil socios estarán en condiciones de votar, en el que será el mayor padrón de la historia del fútbol del interior.

¿Qué le respondieron desde la AFA?

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigente cercano a Tapia, Pablo Toviggino, rechazó con dureza las declaraciones del dirigente cordobés y lo calificó de “cara de piedra”, “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”.

No obstante, el intento de distensión chocó rápidamente con la réplica de Toviggino, quien a través de la red social X acusó a Fassi de haber promovido junto a referentes políticos y judiciales un “golpe institucional” contra las elecciones de la AFA.

Además, lo cuestionó por supuestas denuncias contra Tapia y su familia, al tiempo que ironizó: “Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”.