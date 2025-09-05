Lo sufre Racing: la dura sanción que recibió Marcos Rojo por su expulsión en la Copa Libertadores

La Conmebol le notificó a la Academia una sanción para el defensor que le complicará el futuro futbolístico.

Racing recibió una dura noticia de cara a la serie por los cuartos de final de la Copa Libertadores que involucra al defensor Marcos Rojo . Es que la institución celeste de Avellaneda fue notificado con la sanción que le cabe al defensor debido a la expulsión que sufrió el defensor en el duelo ante Peñarol cuando ya había salido del campo de juego.

Desde el banco de suplentes el árbitro escuchó excesivos reclamos por parte del ex Boca que derivaron en una fuerte sanción que lo privará de jugar con la Academia en la serie. Es que la CONMEBOL le hizo saber a la institución que el jugador gue sancionado con dos partidos , por lo que se perderá la totalidad de la serie ante el Fortín.

Para pintar un panorama aún más oscuro, cabe recordar que es el único certamen que puede disputar con la camiseta celeste y blanco ya que no llegó a ser inscripto en tiempo y forma para disputar el Torneo Clausura de Primera División del fútbol argentino. Más allá de que contemplaban esta sanción, en el club se sorprendieron ya que entendían que la sanción sería de tan solo un partido.

Ante esta situación el jugador solo tendría garantizado para este semestre disputar el duelo ante River por la Copa Argentina ya que el futuro del equipo en la Copa Libertadores quedará sujeto a la serie ante el Fortín que iniciará el martes 16 de septiembre en el Estadio José Amalfitani de Liniers (a partir de las 19:00) y culminará con el encuentro en Avellaneda a disputarse el martes 23 de septiembre en el mismo horario.

Mientras tanto la Academia piensa en la Copa Argentina: Costas palpitó el duelo ante River y le hizo un pedido insólito a Salas

El próximo River- Racing no será uno más. Se presiente una batalla luego del escándalo que se generó con el pase de Maxi Salas al millonario y la rivalidad nata que tienen entre si ambos clubes. Lo cierto es que la Copa Argentina será el certamen que tendrá un partido especial.

De ambas instituciones ya empezaron a palpitar el encuentro, Salas por el lado del millonario y el entrenador Gustavo Costas por parte de la Academia. En diálogo con ESPN el entrenador lanzó un particular pedido para el jugador: "Esperemos que no juegue como cuando jugaba con nosotros, que se equivoque bastante, je. Sabemos que va a ser un partido con morbo, seguro. Era un clásico, pero ahora es un clásico con un plus por todo lo que se vivió de Maxi",

Por otra parte Costas se refirió al planteo del equipo para el encuentro: "Sabemos cómo tenemos que jugar. Digo que son esos partidos que no tenés que jugarlos, tenés que ganarlos. Hay que estar mentalizados ante un gran rival. Sabemos lo que nos jugamos. Es algo importante. Es una Copa que Racing no tiene".

Por otra parte recordó el cruce con Gabriel Arias tras reemplazarlo para una probable tanda de penales ante Peñarol, que no existió ya que la Academia consiguió la victoria en la agonía del encuentro. "No lo habíamos hablado. Yo consulté, cuando apareció esto, cuando yo estaba en otro país, consultaba con los entrenadores de arquero... '¿Vos qué harías?' Yo te digo la verdad, yo nunca hubiera hecho eso en su tiempo el cambio de arquero", dijo.

Y agregó: "Hablaba y me decían que, si vas a sacarlo, no se lo tenés que decir antes. Si no, va a jugar con la cabeza... Por eso tomé la decisión de no decirle nada a Gaby antes. Capaz me equivoqué. Le pedí perdón a él. Era algo que teníamos resuelto con el cuerpo técnico"

A su vez se refirió al presente negativo en el torneo local: "Nos está pasando lo mismo que el año pasado cuando jugábamos la Sudamericana. Estamos trabajando en lo que fallamos en el campeonato. Me dolieron mucho los dos últimos partidos".

Y sumó para cerrar: "Da bronca que no podamos estar concentrados en el torneo como lo estamos en la Libertadores. Es todo mental. Igual, eso no es una excusa. Estamos fallando por no salir a pasarlos por arriba a los rivales".