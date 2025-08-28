El neuquino Gabriel Arias y Gustavo Costas desmintieron una supuesta pelea con guantes de boxeo

A través de las redes sociales, Racing le bajó el tono al conflicto tras la decisión del técnico de cambiar al arquero en la Copa Libertadores

El neuquino Gabriel Arias es referente y capitán de Racing hace tiempo. Por eso sorprendió cuando Gustavo Costas lo sacó en el partido de la Copa Libertadores frente a Peñarol, donde finalmente la Academia clasificó en la última jugada gracias al gol de Pardo.

A través de su mirada, el arquero se mostró enojado en el momento que fue reemplazado por Facundo Cambeses, a un par de minutos del pitazo final para los penales.

A partir de allí se tejieron varias versiones sobre un conflicto entre el técnico y el jugador, algo que Racing desmintió en sus redes sociales.

El club negó una pelea interna entre el capitán y el entrenador con una foto y un video de ambos con guantes de boxeo.

Si bien Racing se encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el partido de vuelta de los octavos mostró una controvertida imagen sobre la culminación del encuentro que generó polémica.

Es que el arquero Arias fue sustituido a falta de un minuto para el final pensando en una posible tanda de penales que, finalmente, no se terminó dando gracias al gol de Franco Pardo. Al ser reemplazado, el arquero se retiró muy fastidioso del campo de juego y se habló de una posible pelea con el entrenador Gustavo Costas.

A pesar de esto, Arias se mantuvo como titular en la derrota 4-1 ante Argentinos Juniors y, tras esto, Racing subió una publicación en sus redes sociales con el arquero y Costas con unos guantes de boxeo entre risas.

"La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca" agregó el club de Avellaneda en el posteo.

El antecedente

La idea es una copia de lo que pasó con Lautaro Martínez y Simone Inzaghi la temporada pasada en Inter, cuando el delantero salió reemplazado en un partido y se mostró muy enojado con el DT. Durante la semana posterior, el equipo de comunicación del club les ofreció realizar esta misma movida al capitán nerazurro y al entrenador, que ahora dirige al Al Hilal de Arabia Saudita.