Franco Armani volvió a ser héroe: River le ganó a Unión por penales

El Millonario avanzó de ronda en la Copa Argentina y se medirá ante Racing en un clásico emocionante por los cuartos de final.

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini , para darle el pase a su equipo a la siguiente instancia del campeonato.

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo convirtieron Juan Fernando Quintero , Miguel Borja , Facundo Colidio y Gonzalo Montiel , mientras que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño. En tanto, para los dirigidos por Leonardo Madelón anotaron Mauricio Martínez , Mauro Pittón y Agustín Colazo .

Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y pelear por el título.

Así fue el partido entre River y Unión

Desde el inicio del partido quedaron claras las ideas de ambos equipos: River quiso tomar el control del balón, mientras que Unión esperó para salir de contra. Aunque los primeros minutos fueron parejos, el Millonario tuvo su primera llegada clara con un remate de Giuliano Galoppo, tras un centro de Kevin Castaño.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo profundizaron su dominio y volvieron a estar cerca de abrir el marcador en los siguientes minutos: primero con una jugada de Sebastián Driussi, que quedó solo dentro del área e intentó dar un pase al medio que no prosperó. Luego, Nacho Fernández metió un exquisito pase filtrado para Maximiliano Salas, pero Matías Tagliamonte lo cortó correctamente.

Por el lado de los de Leonardo Madelón, en la primera media hora tuvieron una sola oportunidad anulada por offside: tras un intento de pase filtrado, el árbitro no dudó en levantar el banderín.

En el comienzo del segundo tiempo, el Millonario no tuvo el mismo rendimiento que sobre el final de la primera parte. La más destacada para Unión fue un remate violento de Mauro Pittón, que despejó Franco Armani.

A los 68 minutos, todo River reclamó un penal sobre Gonzalo Montiel, a quien lo sujetaron cuando llegaba para definir. Si bien parecía infracción, la situación pasó de largo al no haber VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961248066519875965&partner=&hide_thread=false ¡LA POLÉMICA QUE RECLAMÓ RIVER!



A los 23' del segundo tiempo, tras la habilitación de Quintero, Gonzalo Montiel intentó empujarla pero recibió un contacto y todo River pidió penal. #CopaArgentinaEnTyCSports

¿Era penal para el Millonario?

Sobre el final del encuentro, Unión tuvo una nueva oportunidad para ponerse en ventaja. Tras un remate a quemarropa, Montiel llegó a bloquear justo y, tras varios rebotes en el área, Armani se quedó con la pelota.

El final del cotejo vivió momentos emocionantes con una ocasión clara para cada equipo en cuestión de segundos. Primero, Tagliamonte contuvo un remate a quemarropa para defender el arco de Unión, mientras que Nicolás Palavecino quedó solo frente a Franco Armani, pero su disparo se fue encima del travesaño. De esta manera, el resultado no sufrió modificaciones en el tiempo regular y debió definirse desde los doce pasos.

Definición por penales

Unión: Mauricio Martínez (GOL), Mauro Pittón (GOL), Lucas Gamba (ATAJÓ ARMANI), Valentín Fascendini (ATAJÓ ARMANI) y Agustín Colazo (GOL)

River Plate: Juanfer Quintero (GOL), Miguel Borja (GOL), Facundo Colidio (GOL), Lucas Martínez Quarta (FALLÓ)

Síntesis de River – Unión por los octavos de final de la Copa Argentina

Copa Argentina 2025

Octavos de final

River 0 (4) – (3) 0 Unión

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Árbitro: Andrés Gariano

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.

Cambios en el segundo tiempo: 19m Juan Fernando Quintero por Ignacio Fernández (R); 24m Lucas Gamba por Cristian Tarragona (U); 30m Augusto Solari por Julián Palacios (U); 30m Santiago Lencina por Giuliano Galoppo (R); 37m Nicolás Palavecino por Franco Fragapane (U); 37m Agustín Colazo por Marcelo Estigarribia (U); 38m Juan Portillo por Enzo Pérez (R); 38m Facundo Colidio por Maximiliano Salas (R); 38m Miguel Borja por Sebastián Driussi (R).

Penales anotados: Mauricio Martínez (U); Juan Fernando Quintero (R); Mauro Pittón (U); Miguel Borja (R); Facundo Colidio (R); Agustín Colazo (U); Gonzalo Montiel (R).

Penales errados: Lucas Gamba (U); Lucas Martínez Quarta (R); Valentín Fascendini (U).