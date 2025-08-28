El motivo por el que Enzo Fernández no fue convocado a la Selección Argentina

El director técnico Lionel Scaloni no lo incluyó en la lista final de la Albiceleste para la próxima doble fecha de Eliminatorias.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la lista de convocados de la Selección Argentina para los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y Enzo Fernández no aparece.

La razón de la baja del jugador del Chelsea radica en la sanción que recibió tras su expulsión en el empate frente a Colombia en el Monumental. A los 18 minutos del complemento de aquel partido, Fernández vio la roja directa por un planchazo contra Kevin Castaño , una acción imprudente que le valió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol .

Entre las sorpresas aparecieron nombres como Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y José Manuel López (Palmeiras), quien tendrá su primera oportunidad en la “ Albiceleste” .

Enzo.jpg Enzo Fernández

De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar esa zona de la cancha, y la elección recayó en Varela, de gran presente en Portugal con el Porto.

La decisión del cuerpo técnico también responde a la necesidad de renovar opciones en el mediocampo. El exjugador de Boca se suma a una lista donde ya están nombres como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios.

La baja de Enzo Fernández, sin dudas, representa un golpe importante para la Selección, que pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y regulares de los últimos años.

Aun así, la oportunidad se abre para nuevas caras en la “Albiceleste”, en un camino que no solo apunta a resolver los próximos duelos frente a Venezuela y Ecuador, sino también a construir un plantel competitivo pensando en la Copa del Mundo 2026.

Se acerca la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi dijo lo que nadie quería escuchar. En medio de los rumores que aparecieron en el mundo del fútbol y que se consolidaron por una cuestión lógica de la edad del astro rosarino, el atacante confirmó que el próximo partido ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas será el último encuentro oficial que jugará de local en el país con la Selección Argentina.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo Messi tras ser consultado sobre su continuidad en la Selección Argentina luego de convertir un doblete para la victoria 3-1 del Inter Miami ante Orlando City que lo metió en la final de la Leagues Cup. Sin embargo, el jugador no hizo referencia a su futuro en el seleccionado de cara al 2026, por lo que se considera que será una posibilidad concreta que lo dispute .

En su relato agregó Messi: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio. Las entradas generales populares tienen un costo de $90.000, mientras que los menores abonan $29.000 para ubicarse en la misma zona. Las tribunas Sívori y Centenario en su sector alto tendrán un precio de $158.000, en tanto que el acceso a Sívori y Centenario media se fijó en $320.000. Por su parte, la platea San Martín y Belgrano alta costará $260.000, la zona baja se ubicó en $450.000 y la media alcanza el valor más alto, con $480.000 por entrada.