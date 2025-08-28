Se despide: Messi confirmó que contra Venezuela será su último partido oficial en Argentina con la Selección

Lionel Messi dijo lo que nadie quería escuchar. En medio de los rumores que aparecieron en el mundo del fútbol y que se consolidaron por una cuestión lógica de la edad del astro rosarino, el atacante confirmó que el próximo partido ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas será el último encuentro oficial que jugará de local en el país con la Selección argentina.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias . No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo Messi tras ser consultado sobre su continuidad en la Selección argentina luego de convertir un doblete para la victoria 3-1 del Inter Miami ante Orlando City que lo metió en la final de la Leagues Cup. Sin embargo, el jugador no hizo referencia a su futuro en el seleccionado de cara al 2026, por lo que se considera que será una posibilidad concreta que lo dispute .

En su relato agregó Messi : “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

Messi-Despedida Selección

La AFA dio a conocer los precios de las entradas del último partido de Lionel Messi en Argentina

Se acerca una nueva doble jornada de Eliminatorias para la Selección Argentina. Pero, el partido ante Venezuela del 4 de septiembre despierta grandes expectativas ya que se trataría del último partido oficial que Lionel Messi dispute en suelo argentino. Luego de este encuentro, la Scaloneta disputará la última fecha de las clasificatorias al Mundial en condición de visitante.

En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó los precios de las entradas para el partido entre Argentina y Venezuela. El encuentro, tendrá como escenario el Estadio Monumental, casa de River Plate. La venta de localidades para el cotejo comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express este martes 26 de agosto a partir de las 17 horas. Un día más tarde, el miércoles 27 de agosto desde las 17, se habilitará la venta general al público. El expendio de boletos se realizará a través de los canales tradicionales y la demanda se anticipa elevada.

La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio. Las entradas generales populares tienen un costo de $90.000, mientras que los menores abonan $29.000 para ubicarse en la misma zona. Las tribunas Sívori y Centenario en su sector alto tendrán un precio de $158.000, en tanto que el acceso a Sívori y Centenario media se fijó en $320.000. Por su parte, la platea San Martín y Belgrano alta costará $260.000, la zona baja se ubicó en $450.000 y la media alcanza el valor más alto, con $480.000 por entrada.

Selección- festejo- portada

En cuanto al proceso de retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial en las boleterías del estadio Más Monumental. Los días previstos para el trámite son el sábado 30 de agosto de 9 a 13, y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre en el horario de 9 a 15. Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través de la web www.deportick.com, sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

El último partido del seleccionado como local antes del Mundial

La apertura del Monumental está prevista para las 16.30, y las autoridades recomiendan concurrir con la suficiente antelación para evitar demoras en los accesos. La Selección Argentina llega como líder con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil (25), y con la Vinotinto (18) todavía en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, al figurar en la séptima colocación, plaza que otorga un pasaje al Repechaje.

El entrenador Lionel Scaloni incluyó sorpresas y regresos en la prelista de convocados para esta fecha. Entre los nombres que llamaron la atención figuran Alan Varela, Valentín Carboni, Diablito Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, mientras que el retorno de Messi y Marcos Acuña refuerza la expectativa por ver al campeón del mundo con su once ideal. En contrapartida, Alejandro Garnacho no figura entre los nombres seleccionados para esta doble jornada.

Finalizadas las Eliminatorias en septiembre, la Selección Argentina tiene previsto afrontar una serie de amistosos internacionales durante octubre y noviembre, en la antesala del Mundial 2026. Según informó la AFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con rivales y sedes a confirmar. En tanto, en noviembre, el plantel viajará a Luanda, Angola, y luego a Kerala, India, en el marco de la fecha FIFA comprendida entre el 10 y el 18 del mencionado mes, aunque los adversarios aún no fueron confirmados.