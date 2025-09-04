Gustavo Costas palpitó el duelo ante River y le hizo un pedido insólito a Maxi Salas luego del escándalo

El entrenador de Racing se refirió al duelo que tendrá con el millonario por Copa Argentina y afirmó que será "un partido con morbo".

El próximo River - Racing no será uno más. Se presiente una batalla luego del escándalo que se generó con el pase de Maxi Salas al millonario y la rivalidad nata que tienen entre si ambos clubes. Lo cierto es que la Copa Argentina será el certamen que tendrá un partido especial.

De ambas instituciones ya empezaron a palpitar el encuentro, Salas por el lado del millonario y el entrenador Gustavo Costas por parte de la Academia . En diálogo con ESPN el entrenador lanzó un particular pedido para el jugador: "Esperemos que no juegue como cuando jugaba con nosotros, que se equivoque bastante, je. Sabemos que va a ser un partido con morbo , seguro. Era un clásico, pero ahora es un clásico con un plus por todo lo que se vivió de Maxi",

Por otra parte Costas se refirió al planteo del equipo para el encuentro: "Sabemos cómo tenemos que jugar. Digo que son esos partidos que no tenés que jugarlos, tenés que ganarlos. Hay que estar mentalizados ante un gran rival. Sabemos lo que nos jugamos. Es algo importante. Es una Copa que Racing no tiene".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963398540912189943&partner=&hide_thread=false "QUE SE EQUIVOQUE BASTANTE..." Gustavo Costas palpitó el duelo entre Racing y el River de MAXI SALAS por los cuartos de la #CopaArgentina.



#SCNight | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vlm71rH0bK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

Por otra parte recordó el cruce con Gabriel Arias tras reemplazarlo para una probable tanda de penales ante Peñarol, que no existió ya que la Academia consiguió la victoria en la agonía del encuentro. "No lo habíamos hablado. Yo consulté, cuando apareció esto, cuando yo estaba en otro país, consultaba con los entrenadores de arquero... '¿Vos qué harías?' Yo te digo la verdad, yo nunca hubiera hecho eso en su tiempo el cambio de arquero", dijo.

Y agregó: "Hablaba y me decían que, si vas a sacarlo, no se lo tenés que decir antes. Si no, va a jugar con la cabeza... Por eso tomé la decisión de no decirle nada a Gaby antes. Capaz me equivoqué. Le pedí perdón a él. Era algo que teníamos resuelto con el cuerpo técnico"

A su vez se refirió al presente negativo en el torneo local: "Nos está pasando lo mismo que el año pasado cuando jugábamos la Sudamericana. Estamos trabajando en lo que fallamos en el campeonato. Me dolieron mucho los dos últimos partidos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963400585232667058&partner=&hide_thread=false "YO NO LO HUBIESE HECHO." Gustavo Costas habló sobre la publicación de Racing con los guantes de boxeo junto a Gabriel Arias y también se refirió al cambio de arquero en el partido ante Peñarol.



#SCNight | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wBA7rfylTE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

Y sumó para cerrar: "Da bronca que no podamos estar concentrados en el torneo como lo estamos en la Libertadores. Es todo mental. Igual, eso no es una excusa. Estamos fallando por no salir a pasarlos por arriba a los rivales".

Maximiliano Salas palpitó el duelo ante Racing, habló sobre Marcos Rojo y reveló que le pidió Gallardo

Maxi Salas ya es una estrella de River tras llegar como refuerzo para Marcelo Gallardo luego de haber sorprendido con su rendimiento en Racing, club del que tuvo una salida polémica que generó enojo de los hinchas. A casi dos meses de su llegada a la institución, el jugador participó de la Cena Solidaria de Fundación River y habló de todo con el medio ESPN.

"Estoy muy bien, contento. Contento de estar acá en River. La verdad que para mí es una alegría inmensa, bueno, en realidad, para toda la familia también. Trato de hacer lo mejor siempre, en cada partido, en cada entrenamiento. Creo que lo disfruto al máximo. Creo que todo se da a partir del esfuerzo y del sacrificio que hace uno", reveló Salas como previa de las declaraciones bomba que realizó.

Luego de la pregunta de presentación, el delantero se refirió a cómo transitó su polémica salida de la Academia: "La verdad que yo no la pasé mal, yo estoy mentalizado siempre, enfocado a mi familia. Lo más importante para mí era mi familia. Me fui de chico de mi casa, tuve que fuerte. Después no me importaba nada más".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962701601774219497&partner=&hide_thread=false "QUE GANE EL MEJOR." Maxi Salas palpitó el partido entre Racing y River por #CopaArgentino y se animó a hablar sobre el duelo con Marcos Rojo.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mkqBwbfHBK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2025

Otra frases explosivas del jugador

La previa del enfrentamiento con Racing por la Copa Argentina: "La verdad que contento de volver a ver a mis compañeros. No perdí el contacto con ninguno porque sigo hablando con casi todos. Con algunos soy amigo. Va a ser un lindo partido, la verdad que ellos tienen también un buen equipo y bueno, que gane el mejor".

El duelo ante Marcos Rojo: "Tranquilo, Rojo es un gran jugador, por su jerarquía y por dónde jugó. Es una gran persona. Se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo porque sé que es un jugador respetuoso".

Las sensaciones en el mundo River: "La verdad que el sueño era mío jugar en River, lo cumplí, ahora hay que sostenerlo, hay que seguir siempre aprendiendo muchas cosas, porque siempre se aprende algo nuevo. Y sí, contento, es un club grande, la verdad que todo organizado, todo muy lindo".

La clave para tener un buen rendimiento "Yo creo que en mi esencia, ¿no? Siempre en mi mente estaba que me iba a ir bien. Gracias a Dios, en todos los clubes donde yo estuve me fue bien porque siempre entrené, siempre dejé todo con la camiseta que tuve creo que cuando uno deja todo después final puede salir bien o puede salir mal, pero lo más importante de todo esto es que uno deja todo. Y también está la mentalidad de cada uno, decir que me va a ir bien, que me ir bien, entonces yo creo que eso influye mucho"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1962699473869496815&partner=&hide_thread=false "MI SUEÑO ERA JUGAR EN RIVER" Maxi Salas sobre lo que significa vestir los colores del Millonario.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/P0urJ93Le2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 2, 2025

Si siente que representa al hincha por su entrega: Sí, bueno, mi fuerte es eso, ir para adelante siempre, encarar, presionar, aguantar, dar pase, pero yo creo que está todo en la actitud. Cuando el jugador tiene actitud y por más que no tenga técnica, no tenga goles, yo creo que en la actitud esquiparás todo lo demás, que es lo más importante. Si no hago goles, trato de correr para el grupo, de esforzarme, que lo más importante es el equipo. Después vendrá solo lo individual, pero yo creo que cuando es colectivo y en un grupo yo creo que es mucho mejor porque se hace más fácil"

Su rápida adaptación al grupo: "Sí, la verdad que el grupo ni bien llegué me atendió de la mejor manera. Me hicieron sentir uno más de ellos. Después también me gusta hablar siempre con los chicos, trato de inculcarles lo que siempre mencionan de mí, que lo más importante es dejar todo entre la cancha".

Qué dijo sobre la puntuación de cinco puntos para el nivel del equipo que puso Gallardo: "Yo creo que también que nos falta a fútbol, nos falta ser un poquito más dinámicos. La idea es agarrar ritmo rápido, encontrar el sentido del juego que también nos identifica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962700684274307388&partner=&hide_thread=false "A MÍ SIEMPRE ME GUSTÓ EL KUN AGÜERO." Maxi Salas contó al delantero que miraba cuando era chico.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z5DWByCb7p — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2025

Su mejor posición: "Yo jugué en todo el frente de ataque, por izquierda, por el medio, por derecha, también con un segundo punta. La verdad que trato de adaptarme a lo que me pide el técnico, no tengo ninguna ningún problema en ese sentido. Después depende del técnico dónde me necesita y tener que hacerlo sin problemas".

El Kun Agüero, su idolo: "A mí siempre me gustó el Kun Agüero. La verdad que, como me decían a veces, cuando era chiquito, que tenía la misma característica que él".

El pedido del entrenador: "Que aguante la pelota, que pueda descargar a un compañero y poder descansar un poco cuando no podemos jugar. Y después, bueno, ocupar los espacios que va dejando el rival así".