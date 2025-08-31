Salas y punto: a River le alcanzó con poco para ganarle a un duro San Martín

El Millonario sumó tres puntos fundamentales para subirse a la punta de la Zona B, con el ex Racing como estandarte, pero volvió a dejar dudas.

Después de haber accedido a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Unión por penales, River volvió a celebrar ante su gente: derrotó 2-0 a San Martín de San Juan en un encuentro en el que estuvo lejos de mostrar su mejor versión. El Millonario, con un mix de titulares y suplentes, otra vez no convenció y pudo sacar una ventaja prudencial en la primera parte para subirse a la cima de la Zona B.

En el arranque del compromiso, a River le costó mucho encontrar espacios y Juanfer Quintero se mostró extrañamente errático. En contraposición, San Martín salió al campo de juego sin intenciones de delegar la iniciativa y contó con algunas aproximaciones interesantes, como un remate lejano de Horacio Tijanovich que pasó por encima del travesaño . A los 15', durante un contraataque, Santiago Salle le puso un pase preciso al espacio a Ignacio Maestro Puch, que hizo temblar el poste.

El MIllonario no venía haciendo un buen partido, pero en ataque contaba con mucho poder de juego. Con astucia, Ian Subiabre encontró una pelota dentro del área, se sacó a dos hombres y se la cedió a Santiago Lencina : el juvenil, casi en una baldosa, disparó bien arriba para estampar el 1-0 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962283291190382677&partner=&hide_thread=false RIVER SE PUSO EN VENTAJA Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El equipo de Marcelo Gallardo no le dio ni tiempo al elenco cuyano para recuperarse del golpe. Maximiliano Salas, que parece haber dejado la lesión que lo tuvo a maltraer atrás, le ganó la posición a Rodrigo Cáseres apenas punteando el balón, arqueó el cuerpo y remató cruzado para ampliar diferencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962284211429060748&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS!



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COdmMnMW1C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El ex delantero de Racing siguió siendo la carta más peligrosa de los de Núñez: en otra acción, pivoteó con prestancia y sacó un latigazo que Matías Borgogno contuvo tras un leve rebote. A partir del segundo tanto, el partido se transformó en un monólogo de La Banda, que no pasó a golear por la falta de precisión y eficacia. La visita, por su parte, intentó sin éxito mediante pelotas largas y alguna salida rápida.

Con la tranquilidad del resultado a favor, los dirigidos por el Muñeco incluso se atrevieron a ceder el balón para capitalizar las contras. Así, el anfitrión halló huecos casi sin dificultad: Paulo Díaz de cabeza y Fabricio Bustos exigieron al golero rival, que en el complemento ya no daba abasto.

Más allá de su superioridad, el local tuvo algunas distracciones que el Santo estuvo a punto de aprovechar. Luego de varios toques y rebotes, Diego Martínez asistió a Maestro Puch, que definió con delicadeza ante la salida de Franco Armani y la pelota no entró de milagro. Poco después, Cáseres de cabeza pudo haber descontado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962303142499885303&partner=&hide_thread=false ¡MILAGRO EN EL ÁREA DE RIVER! El remate de Maestro Puch cruzó toda la línea y se fue por el fondo. River sigue 2-0 arriba ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/E10y2iDq1J — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Sobre el cierre del pleito, los del Pipi Romagnoli contaron con varias oportunidades para ponerse a tiro: Jonathan Menéndez no estuvo fino en su ejecución y Marco Iacobellis hizo volar al guardameta campeón del mundo, aunque su iniciativa fue anulada por offside. River, que viene dejando dudas en cuanto a su desempeño, dependió de sus individualidades para sacar adelante un encuentro clave.

La previa de River-San Martín de San Juan

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1962269509114290436&partner=&hide_thread=false ¡Los 11 del Millonario para esta tarde! #VamosRiver pic.twitter.com/96jXDTlk0X — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2025

Formación de San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Nicolás Watson; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; y Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/1962263342791209062&partner=&hide_thread=false #TorneoBetano Clausura 2025



Así vamos hoy!! Éstos son los titulares y suplentes elegidos por Leandro Romagnoli para visitar a River desde las 19:15hs.



Seguilo en vivo por TNT Sports Premium

"Suscribite al https://t.co/JoQudQZKmD"#VamosLosSantos#VamosVerdinegro pic.twitter.com/UHySR7Z30Z — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) August 31, 2025

Goles: Santiago Lencina (17'), Maximiliano Salas (21').

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.

Transmisión: TNT Sports.