La Mañana River

Salas y punto: a River le alcanzó con poco para ganarle a un duro San Martín

El Millonario sumó tres puntos fundamentales para subirse a la punta de la Zona B, con el ex Racing como estandarte, pero volvió a dejar dudas.

Después de haber accedido a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Unión por penales, River volvió a celebrar ante su gente: derrotó 2-0 a San Martín de San Juan en un encuentro en el que estuvo lejos de mostrar su mejor versión. El Millonario, con un mix de titulares y suplentes, otra vez no convenció y pudo sacar una ventaja prudencial en la primera parte para subirse a la cima de la Zona B.

La crónica de River-San Martín de San Juan

En el arranque del compromiso, a River le costó mucho encontrar espacios y Juanfer Quintero se mostró extrañamente errático. En contraposición, San Martín salió al campo de juego sin intenciones de delegar la iniciativa y contó con algunas aproximaciones interesantes, como un remate lejano de Horacio Tijanovich que pasó por encima del travesaño. A los 15', durante un contraataque, Santiago Salle le puso un pase preciso al espacio a Ignacio Maestro Puch, que hizo temblar el poste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962282940441735441&partner=&hide_thread=false

El MIllonario no venía haciendo un buen partido, pero en ataque contaba con mucho poder de juego. Con astucia, Ian Subiabre encontró una pelota dentro del área, se sacó a dos hombres y se la cedió a Santiago Lencina: el juvenil, casi en una baldosa, disparó bien arriba para estampar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962283291190382677&partner=&hide_thread=false

El equipo de Marcelo Gallardo no le dio ni tiempo al elenco cuyano para recuperarse del golpe. Maximiliano Salas, que parece haber dejado la lesión que lo tuvo a maltraer atrás, le ganó la posición a Rodrigo Cáseres apenas punteando el balón, arqueó el cuerpo y remató cruzado para ampliar diferencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962284211429060748&partner=&hide_thread=false

El ex delantero de Racing siguió siendo la carta más peligrosa de los de Núñez: en otra acción, pivoteó con prestancia y sacó un latigazo que Matías Borgogno contuvo tras un leve rebote. A partir del segundo tanto, el partido se transformó en un monólogo de La Banda, que no pasó a golear por la falta de precisión y eficacia. La visita, por su parte, intentó sin éxito mediante pelotas largas y alguna salida rápida.

Con la tranquilidad del resultado a favor, los dirigidos por el Muñeco incluso se atrevieron a ceder el balón para capitalizar las contras. Así, el anfitrión halló huecos casi sin dificultad: Paulo Díaz de cabeza y Fabricio Bustos exigieron al golero rival, que en el complemento ya no daba abasto.

Más allá de su superioridad, el local tuvo algunas distracciones que el Santo estuvo a punto de aprovechar. Luego de varios toques y rebotes, Diego Martínez asistió a Maestro Puch, que definió con delicadeza ante la salida de Franco Armani y la pelota no entró de milagro. Poco después, Cáseres de cabeza pudo haber descontado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962303142499885303&partner=&hide_thread=false

Sobre el cierre del pleito, los del Pipi Romagnoli contaron con varias oportunidades para ponerse a tiro: Jonathan Menéndez no estuvo fino en su ejecución y Marco Iacobellis hizo volar al guardameta campeón del mundo, aunque su iniciativa fue anulada por offside. River, que viene dejando dudas en cuanto a su desempeño, dependió de sus individualidades para sacar adelante un encuentro clave.

La previa de River-San Martín de San Juan

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1962269509114290436&partner=&hide_thread=false

Formación de San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Nicolás Watson; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; y Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/1962263342791209062&partner=&hide_thread=false

Goles: Santiago Lencina (17'), Maximiliano Salas (21').

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.

Transmisión: TNT Sports.

