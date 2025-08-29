El dardo de Manu Lanzini a Gallardo por su salida de River: "La decisión fue de él"

Manuel Lanzini tuvo que irse de River casi obligado por la limpieza que hizo el entrenador Marcelo Gallardo en el plantel para purificar la danza de nombres que tenía en su plantel y buscar un mejor rendimiento deportivo que está tardando en llegar. Ya con la página dada vuelta en su carrera y un inicio en Vélez, el delantero apuntó contra el entrenador millonario por su salida.

Fue en diálogo con el programa F12 que se emite por ESPN donde el delantero comenzó relatando cómo se gestó su llegada al club para transitar su segunda etapa con el equipo. “Creo que fue el momento justo. En el West Ham se me terminaba el contrato, quedaba libre, tenía una buena edad para volver, había salido campeón allá... Capaz no era titular indiscutido, pero jugaba bastante. River no tuvo que poner plata por mí tampoco. Sentía que era el momento para volver. Obviamente, como te digo, a veces salen las cosas y a veces no. Fue la decisión que tomé", dijo sobre su regreso a la Argentina para jugar en River.

Por otra parte sumó: “La verdad es que no me arrepiento porque es el club que me forjó y me dio muchas cosas. Y me fui de la mejor manera. Y cuando me fui siempre quise volver. Y creo que volví cuando tenía que volver. Por ahí no se me dio como yo lo imaginaba, pero pasó así. Por ahí tenía que pasar de esta manera y esa es la realidad”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961095229244690486&partner=&hide_thread=false "UNO NUNCA SE LO ESPERA. YO PENSABA TERMINAR MI CONTRATO. SON DECISIONES QUE MARCELO TENÍA QUE TOMAR. A VECES TE GUSTAN, A VECES NO"



Lanzini dio detalles sobre su INESPERADA salida de River... ¿Estás de acuerdo con la medida que tomó Gallardo?



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nv5J9eXyOF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2025

“No se dio como yo me lo imaginaba. Y me tocó jugar lo que me tocó jugar. Obviamente que a mí me encantaría jugar todos los partidos, eso después ya va en la decisión del técnico y cómo uno lo ve. Yo siempre traté de dar el 100% y siempre me sentí bien. Es más, gracias a Dios no tuve muchos problemas de lesión en el último tiempo, y eso también era por cómo yo me sentía físicamente. Pero después las decisiones son del técnico”, apuntó Lanzini contra Gallardo al explicar el proceso en el club y cómo empezaba a determinarse su salida.

Más tarde se refirió a la decisión del DT para que no sume minutos y el final abrupto de su contrato que lo vinculaba con el club hasta el 31 de diciembre: “Obviamente que uno nunca se lo espera. Yo pensaba terminar mi contrato con River y después iba a ver qué iba a pasar, pero bueno, son decisiones que en este caso Marcelo tenía que tomar. A veces te gustan y a veces no te gustan, podes estar de acuerdo o no, pero la decisión fue de él y lo tuve que aceptar de esa manera. No más que eso".