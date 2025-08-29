La inesperada calificación de Marcelo Gallardo para su equipo tras la sufrida clasificación en Copa Argentina

River sufrió hasta lo último ante Unión de Santa Fe en un encuentro que tuvo que definirse desde los doce pasos tras el empate en cero en los 90' donde ambos equipos pudieron convertir un tanto para cerrar la historia y no estirar la definición. De hecho el Tatengue tuvo en sus pies la definición con una contra mano a mano ante Franco Armani que terminó desaprovechando. Perdonó y terminó pagando en la tanda de penales.

Más allá de la victoria y el pase a la siguiente fase de la Copa Argentina el entrenador Marcelo Gallardo no se mostró conforme con el rendimiento del equipo millonario : "Me voy con deseo de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realista con lo que nosotros nos ponemos como vara de equipo. Si hoy tengo que darle un puntaje al equipo, estamos cinco puntos : entre el aprobado y el desaprobado hay una línea media que tenemos que mejorar porque tengo futbolistas para que el equipo funcione mejor", dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Tenemos mucho margen para crecer pero tenemos que tratar de mejorar partido a partido. Estos cinco puntos nos alcanzan para no perder, no perdemos pero tenemos que mejorar para ganar. Cuando individualmente los futbolistas se pongan mejor… Hoy fue la primera vez que Driussi y Salas juegan juntos y los dos vienen de lesiones. Bueno, hay que ajustar esas cosas físicas y de entendimiento. Hoy jugaron Nacho (Fernández) y entró Juanfer (Quintero), también tienen que mejorar: Juanfer tiene que mejorar porque nos da unas pinceladas que en el fútbol argentino no se ven, es un jugador diferencial pero tiene que estar mejor. Hoy estamos en una línea media entre aprobado y desaprobado pero con mucho margen de crecimiento, vamos a seguir porque la búsqueda es continua. Vamos a seguir buscando pero bienvenidas sean las victorias porque sino, pf… Lo que sería. A nosotros se nos exige mucho más que al resto y eso también es entendible. Vamos a seguir en la pelea", soltó.

"CINCO PUNTOS" es el puntaje que le pone Marcelo Gallardo a la actualidad de River y explicó que le falta para mejorar de cara al cierre del 2025. pic.twitter.com/XHsohF2V00 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025

Por otra parte Gallardo se refirió al duelo ante Palmeiras de Brasil del 17 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores: "Vamos a estar mejor para ese partido. Hasta la preparación mental tiene que elevarse para estar presente en ese partido. Mientras tanto, vamos a seguir preparándonos: primero vendrá el partido del domingo donde habrá que mostrar presencia, mostrar un vuelo diferente y después tendremos ese parate para trabajar mejor y en 20 días tendremos que estar mejor y mentalmente ese partido nos va a preparar a todos porque debemos mejor. Soy optimista, tengo muchísimo entusiasmo. Sé que también ellos tampoco quieren jugar con nosotros. Acá todos dicen: “Uh, Palmeiras…”, pero allá tampoco quieren cruzarse a River".

Otras frases de Gallardo en conferencia

La mirada de los rivales hacia River: "Siempre van a enfrentar de una manera diferente para jugar con Riverque contra otros rivales. Mismo en la cabeza de los futbolistas: si enfrentas a River no es lo mismo que jugar contra otro rival. Nosotros sabemos de las complicaciones que nos va a proponer el rival, pero también tenemos que desarrollar un juego que, más allá de lo que proponga el rival, tenemos que darle un vuelo distinto. Está en nosotros tener otra impronta para que cuando no se puede jugar, jugarlo de una manera distinta. Más allá de lo que desarrolle el equipo futbolísticamente, a veces el rival no te permite entrar y ahí está la jerarquía individual que se ve en los partidos cerrados que se abren con situaciones precisas en partidos complejos".

Los elogios para Franco Armani: "Siempre se intenta mejorar y eso es lo bueno de tener jugadores que más allá del recorrido y de haber mostrado su valía y lo que significan para la historia del club… Estamos hablando de un arquero que ya está entre los grandes arqueros de la historia de River. Y que él sienta que todavía puede aportar y mejorar algunos aspectos que se veía que no era del todo convincente en su actuación, él se prepara para mejorar con un cuerpo técnico que ayuda a eso. Los futbolistas, más allá de la edad que tienen, se prestan a aprender. En definitiva todos estamos dispuestos a aprender algo nuevo y cuando está esa voluntad, está bueno. Franco habla, se ocupa, pregunta, evalúa, se observa… Hay un análisis y en eso se aprende. Es bueno lo que se marca para los más chicos también, que quieren saber todo y no, no se sabe todo. Hay una evolución cuando estás en el pico de tu carrera y hasta al final de tu carrera. Me pone muy feliz por Franco, en otras ocasiones dije que se lo ha castigado de mala manera y que hoy nos esté pudendo dar esas resoluciones en una faceta que no era del todo positiva para él y para nosotros, me pone muy feliz".