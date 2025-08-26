Día de furia para Gallardo: el enojo con Quintero y los motivos por los que suspendió la conferencia de prensa

El empate agónico de Lanús generó algunas situaciones de enojo para el entrenador de River.

A River se le escurrieron de las manos dos puntos importantes para la tabla y como envión anímico a pesar que viene de una gran semana en la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay desde el punto de penal. Un gol de Gonzalo Montiel le estaba dando la victoria al elenco de Marcelo Gallardo pero a los 95 minutos llegó el empate de Castillo para desatar un día de furia del entrenador millonario.

Gallardo tuvo un día complejo y le dejó en evidencia con dos actitudes particulares por consecuencia de dos momentos del encuentro donde expresó su descontento públicamente con gestos llamativos. Uno de los fuertes enojos fue con el zurdo habilidoso Juanfer Quintero minutos más temprano al gol del empate en una jugada donde fue doblegado por la defensa Granate. El colombiano recibió un pelotazo largo de la defensa que no logró controlar ya que el defensor lo anticipó y le ganó la posición sin mayores esfuerzos del jugador millonario , por lo que Gallardo explotó en el banco con gestos que pedían que por lo menos ponga el cuerpo para no perder el lugar.

Otro de los enojos fue en el cierre del encuentro ya con el resultado consumado . Es que Marcelo se retiró del estadio de Lanús sin hablar con la prensa luego de cancelar la conferencia que se brinda habitualmente tras el final. El motivo por el cual tomó la decisión no se conoce pero sería por el sabor agridulce de dejar dos puntos en el camino.

El ENOJO del Muñeco Gallardo con Juanfer Quintero#LPFxTNTSports pic.twitter.com/V6pUWmFc70 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 26, 2025

Así fue el empate entre River y Lanús

En un inicio de partido que tuvo pocas oportunidades para ambos equipos, Miguel Ángel Borja dejó pasar una ocasión única: apenas a los 2 minutos, Matías Galarza puso un centro preciso que dejó al colombiano solo y con el arco libre, pero elevó su remate por encima del travesaño.

DE NO CREER: BORJA SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE LANÚS.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lgdzGoVRPC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

La primera para Lanús llegó recién a los 27 minutos, de contra. A partir de ese momento, el local empezó a avisar y Marcelo Gallardo mostró signos de descontento. A los 38', Franco Armani salvó el arco Millonario al tapar un buen remate de Marcelino Moreno.

El entrenador del equipo de Núñez, preocupado por el rendimiento, mandó a calentar a tres figuras y habituales titulares como Gonzalo Montiel, Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

En el complemento, Gallardo hizo dos cambios: ingresaron Quintero y Salas, en lugar de Maximiliano Meza y Borja. Las modificaciones dieron su resultado y durante los primeros minutos se vio un equipo más activo, con una notable actuación del ex Racing que tuvo dos ocasiones de gol.

A los 30 minutos del segundo tiempo, antes de un tiro de esquina, el entrenador iba a sustituir a Giuliano Galoppo. Fue el propio jugador que le pidió que haga el cambio luego de la pelota parada y terminó dándole la asistencia a Gonzalo Montiel para el primer gol de River en el encuentro.

GOL DE RIVER: Galoppo bajó la pelota y Montiel marcó el 1-0 del Millonario ante Lanús en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fUSO05RznV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Luego del gol, Lanús lejos de irse del partido, empujó en búsqueda del empate que finalmente llegó en el último minuto de adicionado. Tras un centro, que tuvo un desvío, Rodrgio Castillo convirtió el gol para el 1 a 1.

GOL DE CASTILLO PARA EL EMPATE 1-1 DE LANÚS A RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iFJp7NCkQP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Síntesis de Lanús – River por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura 2025

Zona B – Fecha 6

Lanús 1 – 1 River

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Juan Cruz Meza, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el segundo tiempo: 32m Gonzalo Montiel (R); 50m Rodrigo Castillo (L)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Fernando Quintero por Juan Cruz Meza (R); al inicio Maximiliano Salas por Miguel Borja (R); 12m Franco Watson por Alexis Segovia (L); 18m Gonzalo Montiel por Sebastián Boselli (R); 18m Sebastián Driussi por Facundo Colidio (R); 29m Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L); 30m Dylan Aquino por Eduardo Salvio (L); 33m Giorgio Costantini por Giuliano Galoppo (R); 42m Alexis Canelo por Alexis Canelo (L); 42m Walter Bou por Agustín Medina (L).