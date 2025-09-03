Teo Gutiérrez reveló una fuerte charla con los líderes de River en su paso por el club: "Era un mal ejemplo"

El delantero colombiano reveló una tensa situación que vivió con los referentes del millonario cuando llegó al club. El insólito motivo que derivó en la charla.

Teo Gutiérrez es uno de los futbolistas colombianos más reconocidos en el fútbol argentino por buenas y malas conductas en durante el paso por clubes como Racing, River , Lanús y Rosario Central, pero también dejando como huella una gran cantidad de títulos con el millonario. Así como fue clave para aportar para la institución, su etapa en el elenco de Núñez le dejó más de una enseñanza.

El delantero fue protagonista de una entrevista con el medio colombiano Toque Sports, donde confesó una lección de vida que le dejó su paso por el millonario y que actualmente, con 40 años, recuerda a la perfección. "En Argentina aprendí de Ponzio y de los otros. Cuando me senté, me iba a entrenar y me dicen 'venga'. Los demás entrenando y yo con los capitanes..." , comenzó relatando Teo sobre una situación que vivió con los referentes del equipo cuando llegó al millonario en 2013 como una promesa.

Sumado a esto profundizó en el motivo que derivó en el encuentro. "Yo tenía un carro como el de Balotelli , un Peugeot del último. Yo llego a Argentina como figura, pero me dicen 'usted no puede traer este carro aquí'. Pregunté por qué y me dijeron que era un club muy grande, que estaban los jóvenes y que yo recién estaba llegando. Era un mal ejemplo", contó ante la pregunta de la periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ToqueSports/status/1962895441470591282&partner=&hide_thread=false “YO TENÍA UN CARRO COMO EL DE BALOTELLI.”



“Ponzio y los demás capitanes de River Plate me dijeron que no podía llevar ese carro. Tenía que pensar en los jovenes.”



LA ANÉCDOTA DE TEO GUTIÉRREZ EN RIVER PLATE en su entrevista con SúperGiros Atlántico. pic.twitter.com/NOXPF1i4rG — Toque Sports (@ToqueSports) September 2, 2025

En continuación con su relato y poniendo un cierre a la historia confesó la importancia que tuvo esa charla: "Fue una lección de vida. Te están enseñando los mayores y tienes que respetar. Te están respetando y es para ganar. Y ahí me quedé con todos los títulos en River. Yo lo tomé para bien. Mi segundo país es Argentina. Me enseñaron a ser competitivo".

Auto Teo

Salas y punto: a River le alcanzó con poco para ganarle a un duro San Martín

Después de haber accedido a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Unión por penales, River volvió a celebrar ante su gente: derrotó 2-0 a San Martín de San Juan en un encuentro en el que estuvo lejos de mostrar su mejor versión. El Millonario, con un mix de titulares y suplentes, otra vez no convenció y pudo sacar una ventaja prudencial en la primera parte para subirse a la cima de la Zona B.

La crónica de River-San Martín de San Juan

En el arranque del compromiso, a River le costó mucho encontrar espacios y Juanfer Quintero se mostró extrañamente errático. En contraposición, San Martín salió al campo de juego sin intenciones de delegar la iniciativa y contó con algunas aproximaciones interesantes, como un remate lejano de Horacio Tijanovich que pasó por encima del travesaño. A los 15', durante un contraataque, Santiago Salle le puso un pase preciso al espacio a Ignacio Maestro Puch, que hizo temblar el poste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962282940441735441&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PALO SALVÓ A RIVER DEL GOL DE MAESTRO PUCH PARA EL SANTO SANJUANINO!! pic.twitter.com/LOjpLbEx8B — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

El MIllonario no venía haciendo un buen partido, pero en ataque contaba con mucho poder de juego. Con astucia, Ian Subiabre encontró una pelota dentro del área, se sacó a dos hombres y se la cedió a Santiago Lencina: el juvenil, casi en una baldosa, disparó bien arriba para estampar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962283291190382677&partner=&hide_thread=false RIVER SE PUSO EN VENTAJA Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El equipo de Marcelo Gallardo no le dio ni tiempo al elenco cuyano para recuperarse del golpe. Maximiliano Salas, que parece haber dejado la lesión que lo tuvo a maltraer atrás, le ganó la posición a Rodrigo Cáseres apenas punteando el balón, arqueó el cuerpo y remató cruzado para ampliar diferencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962284211429060748&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS!



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COdmMnMW1C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El ex delantero de Racing siguió siendo la carta más peligrosa de los de Núñez: en otra acción, pivoteó con prestancia y sacó un latigazo que Matías Borgogno contuvo tras un leve rebote. A partir del segundo tanto, el partido se transformó en un monólogo de La Banda, que no pasó a golear por la falta de precisión y eficacia. La visita, por su parte, intentó sin éxito mediante pelotas largas y alguna salida rápida.

Con la tranquilidad del resultado a favor, los dirigidos por el Muñeco incluso se atrevieron a ceder el balón para capitalizar las contras. Así, el anfitrión halló huecos casi sin dificultad: Paulo Díaz de cabeza y Fabricio Bustos exigieron al golero rival, que en el complemento ya no daba abasto.

Más allá de su superioridad, el local tuvo algunas distracciones que el Santo estuvo a punto de aprovechar. Luego de varios toques y rebotes, Diego Martínez asistió a Maestro Puch, que definió con delicadeza ante la salida de Franco Armani y la pelota no entró de milagro. Poco después, Cáseres de cabeza pudo haber descontado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962303142499885303&partner=&hide_thread=false ¡MILAGRO EN EL ÁREA DE RIVER! El remate de Maestro Puch cruzó toda la línea y se fue por el fondo. River sigue 2-0 arriba ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/E10y2iDq1J — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Sobre el cierre del pleito, los del Pipi Romagnoli contaron con varias oportunidades para ponerse a tiro: Jonathan Menéndez no estuvo fino en su ejecución y Marco Iacobellis hizo volar al guardameta campeón del mundo, aunque su iniciativa fue anulada por offside. River, que viene dejando dudas en cuanto a su desempeño, dependió de sus individualidades para sacar adelante un encuentro clave.