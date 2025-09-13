Con uno menos: victoria sufrida de River sobre Estudiantes

El Millonario se llevó tres puntos fundamentales ante el Pincha, antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

Con un jugador menos, River le ganó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata como visitante y retomó la primera posición de la tabla del Grupo B, la cuál había perdido momentáneamente con el triunfo de Deportivo Riestra.

Con los goles de Giuliano Galoppo a los seis minutos e Ignacio Fernández a los 15, ambos en el primer tiempo, River sigue en la parte alta de la tabla y ahora afrontará un duelo crucial ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Por otro lado, Estudiantes dejó pasar una gran chance a pesar del gol sobre el final de Santiago Núñez y también se preparará para el encuentro ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Así fue la victoria de River sobre Estudiantes

El partido comenzó con mucha intensidad y prometía emociones desde temprano que no tardaron en llegar. A los 6 minutos, tras un centro perfecto, Giuliano Galoppo conectó de cabeza para poner el 1 a 0 a favor del Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1966988094776693185&partner=&hide_thread=false GOL DE RIVER DE PELOTA PARADA: Galoppo marcó el 1-0 ante Estudiantes en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PO20g7LckG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Los de Marcelo Gallardo no tardaron en ampliar el marcador, a los 15 minutos, cuando Nacho Fernández logró vencer la valla defendida por Fernando Muslera. A pesar de que en un principio el gol había sido anulado por una mano, el árbitro comprobó en el VAR que la pelota en realidad había dado en el pecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1966992268579000727&partner=&hide_thread=false LO GRITÓ CON TODO: así fue el momento del gol de Nacho Fernández, que primero fue anulado y luego convalidado a través de la revisión del VAR.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VDTBf93Qix — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

A pesar del buen momento del Millonario, Lucas Martínez Quarta se fue expulsado por una dura infracción a los 39 minutos del primer tiempo y permitió que el equipo local comience a crecer en el encuentro.

A los 17 minutos del complemento, Franco Armani cometió un error insólito: tras un pase atrás, el arquero demoró el despeje y permitió que Cristian Medina se acerque a su posición. Cuando quiso despejar, el balón rebotó en el volante y terminó dentro del arco. Sin embargo, tras una revisión del VAR, el árbitro detectó que el balón pegó en la mano del ex Boca.

Ya en tiempo adicionado, Santiago Núñez convirtió el gol del descuento y todo Estudiantes buscó arrinconar a River en los 7 minutos extra que agregó el árbitro, aunque sin éxito. De esta forma, el Millonario se llevó una importante victoria de visitante por 2 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967018990800187654&partner=&hide_thread=false GRAN CABEZAZO de Núñez para el descuento final 1-2 de Estudiantes ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/gEfejl6rsl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Síntesis de Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura

Torneo Clausura.

Fecha 8.

Estudiantes 1-2 River.

Estadio: UNO.

UNO. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Fernando Echenique.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, José Sosa, Alexis Castro; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 6m Giuliano Galoppo (R); 15m Ignacio Fernández (R).

Goles en el segundo tiempo: 46m Santiago Núñez (E).

Expulsados en el primer tiempo: 39m Lucas Martínez Quarta (R).

Cambios en el primer tiempo: 18m Santiago Núñez por González Pirez (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Kevin Castaño por I. Fernández (R); Guido Carrillo por Palacios (E); Cristian Medina por Amondarain (E); Edwuin Cetré por Castro (E); Matías Galarza Fonda por Driussi (R); 25m Santiago Lencina por Galoppo (R); 27m Leonardo Suárez por Sosa (E); 31m Paulo Díaz por E. Pérez (R); 36m Facundo Colidio por Salas (R).