La Mañana Desfile

Aniversario de Neuquén: las mejores fotos del desfile

El desfile por el 121° aniversario de Neuquén se vivió a pura emoción y alegría entre los vecinos de la ciudad que se acercaron a presenciarlo.

Claudio Espinoza

Este sábado por la tarde, la ciudad de Neuquén celebró su 121° aniversario con el tradicional desfile cívico-militar. Más de 100 agrupaciones participaron del evento —entre ellas escuelas, clubes, equipos municipales y fuerzas armadas—, llenando las calles de música, color y alegría.

A partir de las 14, miles de vecinos, colmaron la calle Obrero Argentino para disfrutar de una hermosa tarde primaveral y celebrar el aniversario de la capital neuquina.

Luego de entonar el Himno Argentino y el Himno de Neuquén, las distintas fuerzas armadas marcharon, dando inicio al evento, para luego dar paso a las colectividades, escuelas, clubes deportivos y demás agrupaciones.

El desfile en imágenes

Acto Aniversario de Neuquen 121 años (2)
El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, presentes en el desfile.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, presentes en el desfile.

Acto Aniversario de Neuquen 121 años (3)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (4)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (5)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (6)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (7)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (8)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (9)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (10)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (11)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (12)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (13)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (14)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (15)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (18)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (19)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (20)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (21)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (22)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (23)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (24)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (26)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (27)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (28)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (30)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (31)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (33)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (34)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (38)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (39)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (40)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (44)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (45)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (46)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (47)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (48)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (49)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (50)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (51)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (52)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (53)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (56)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (57)
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (58)

