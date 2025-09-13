Neuquén celebró su 121° aniversario con un desfile lleno de color y alegría

Vecinos de todas las edades disfrutaron del tradicional desfile cívico-militar por el aniversario de Neuquén, que llenó de alegría la calle Obrero Argentino.

Este sábado por la tarde, la ciudad de Neuquén celebró su 121° aniversario con el tradicional desfile cívico-militar organizado por la Municipalidad. Más de un centenar de agrupaciones participaron de una jornada festiva que llenó de vida el este neuquino.

Desde temprano, los vecinos comenzaron a acercarse al vallado, a pie e incluso algunos en bicicleta, para conseguir las mejores vistas del desfile. En un agradable ambiente de celebración, se vieron parejas, grupos de amigos y familias completas de varias generaciones. Los más previsores llegaron con reposeras, mates y algo rico para compartir, mientras que otros prefirieron ir más livianos de equipaje, con lo justo para disfrutar del día.

Afortunadamente, el clima acompañó durante toda la tarde: las pocas nubes que adornaban el cielo se fueron disipando y dieron paso a un sol radiante y a una temperatura ideal, anticipando la primavera que ya asoma. El clásico viento patagónico que sopló durante la mañana del sábado fue calmando de a poco, hasta transformarse en una brisa leve que no impidió a los neuquinos disfrutar del desfile aniversario.

"Vecinos de la ciudad de Neuquén, en este hermoso festejo del 121° aniversario de nuestra joven capital, muy buen día, muy buenas tardes", saludó el intendente Mariano Gaido, acompañado por el gobernador Rolando Figueroa.

Acto Aniversario de Neuquen 121 años (3) Claudio Espinoza

Minutos después, a las 14:10, los acordes del Himno Nacional, seguido por el Himno de Neuquén, dieron inicio oficial a la celebración.

Los mejores momentos

Mientras chicos y grandes agitaban sus banderines celestes con el logo de Neuquén, a paso firme las diferentes agrupaciones de las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de abrir el desfile.

Acto Aniversario de Neuquen 121 años (7) Claudio Espinoza

Luego, la fiesta se llenó de color y música con las colectividades de distintos países, que desplegaron danzas tradicionales y vestimentas típicas, haciendo aplaudir al publico.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con el paso de los veteranos de Malvinas. El gobernador y el intendente se acercaron a saludarlos, mientras la multitud, de pie, acompañaba al grito de “Viva la Patria, ¡Viva!”, dejando un ambiente cargado de emoción.

Acto Aniversario de Neuquen 121 años (24)

La Escuela 136 abrió el paso a las instituciones educativas y tras ella se sumaron otras escuelas y centros deportivos inundando los pasillos del desfile de alegría.

En total, más de 100 agrupaciones participaron del desfile, que mantuvo a los vecinos atentos y aplaudiendo durante toda la tarde. La jornada se extendió hasta pasadas las 18.

El desfile se trasladó al este de la ciudad

En el marco del proceso de descentralización de los eventos de la ciudad, este año el desfile tuvo como escenario la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Boerr. En 2024 la celebración se había trasladado al oeste, sobre la calle Necochea, y en esta edición fue el turno del sector este.

Acto Aniversario de Neuquen 121 años (6) Claudio Espinoza

Mirta y Aidé, vecinas del barrio Confluencia, celebraron que el desfile se realizara cerca del río. “Vinimos caminando”, contaron mientras veían pasar las delegaciones a un lado de las vallas.

Por otro lado, Julián, un vecino que asiste cada año a los desfiles, celebró la idea de trasladar los festejos a distintos sectores de la ciudad. “Esta bien que se distribuya en todo lo que es Neuquén capital, para que toda la gente tenga la oportunidad de disfrutarlo”, afirmó. Además, contó que él vive en la zona oeste y que este año le tocó lejos de su barrio, pero aún así aprovechó para ver a su hijo desfilar junto a la escuela de cadetes.