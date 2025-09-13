Hechos insólitos: un hombre se clavó en una reja, y clientes fueron derivados al hospital con ojos irritados

Dos incidentes fuera de lo común tuvieron lugar en las últimas horas en Plottier. En ambos casos, terminaron en el Hospital de la vecina ciudad.

Intentó ingresar a una vivienda y quedó con la reja clavada en la mano.

Dos hechos aislados y fuera de lo común tuvieron lugar este último viernes en la vecina ciudad de Plottier . Intervinieron Bomberos Voluntarios locales tanto en el caso del hombre que quedó su mano clavada en una reja, como el de los clientes de un supermercado que debieron ser trasladados al Hospital de Plottier con los ojos irritados.

El primer caso y más llamativo fue el de un hombre que quedó clavado en una reja de una vivienda ubicada entre las calles Chos Malal y Sarmiento. Recibieron una llamada al cuartel a las 2.26 de la madrugada del viernes para solicitar su intervención.

“Ayer a la madrugada un hombre aparentemente foráneo, que no era el propietario de la vivienda quiso ingresar y evidentemente estuvo agarrando la reja, se resbaló y quedó con una mano traspasada por una flecha de reja”, relató el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LMNeuquén.

Explicó que, mediante la utilización de herramientas de corte, se procedió a cortar la reja y entregarlo al personal de la ambulancia del Hospital Plottier y personal policial.

“Sí, se cortó el material y se derivó al hospital junto con personal policial. Presumiblemente podría ser un malviviente”, estimó el bombero.

Por qué salieron los clientes con los ojos irritados del súper

Mansilla agregó que el otro hecho tuvo lugar anoche en un supermercado, ubicado en calle Godoy al 500 del barrio 1° de Febrero de Plottier, donde había algunos clientes realizando compras de último momento. “Personas adujeron una irritación en las vías aéreas y no se pudo determinar de qué se trataba”, aseguró.

Bomberos desplegaron dos móviles a la zona con personal de atención de materiales peligrosos. Contó que algunas personas fueron alcanzadas por una sustancia no determinada, irritativa para ojos y vías aéreas. “Dos personas fueron trasladadas al Hospital Plottier por síntomas de irritación. Se trabajó con material de detección de sustancias tóxicas y de multigases, junto al personal de Camuzzi Gas del Sur”, indicó.

Los bomberos concurrieron con material de medición de gases, aunque se descartó la presencia de gas natural o envasado dado que en el comercio no cuentan con ese suministro. “De hecho, fue Camuzzi también al lugar y realizaron mediciones con distintos aparatos y no se encontró nada. Ni amoniaco ni otro gas”, añadió.

No se descarta la posibilidad de que algún imprudente haya arrojado gas pimienta en el interior del local, pero no está confirmado.

Un colectivo chocó la moto del chuerrero

También hubo otro incidente en Plottier, en este caso vial. Ocurrió el viernes minutos después de las 17 en Ruta 22 y Batilana cuando un colectivo de una empresa privada chocó a una motocicleta. Según aseguró el jefe del cuartel de bomberos, no se registraron lesionados producto del choque.

Aclaró que “la moto estaba estacionada en la dársena, pertenece a un señor que vende churros. El churrero estaba a un costado cuando el colectivo, aparentemente por esquivarle a otros vehículos, chocó el semáforo, y la moto estaba al lado. Terminó arriba de la moto”.