Ante la necesidad de planificar el futuro económico, cada vez más personas recurren a los seguros de retiro como herramienta de ahorro a largo plazo.

Inversión para el futuro: qué son y cómo funcionan los seguros de retiro

En un contexto de incertidumbre económica, planificar el futuro financiero se vuelve cada vez más importante. Entre las herramientas que permiten proyectar el ahorro a largo plazo se encuentran los seguros de retiro, pensados especialmente para construir un ingreso que complemente la jubilación.

Trabajadores autónomos, empleados informales que no cuentan con aportes suficientes e incluso jóvenes adultos que comienzan a pensar en qué ocurrirá el día que se jubilen, encuentran en los seguros de retiro una alternativa para planificar la etapa pasiva.

A diferencia de otros instrumentos de ahorro, los seguros de retiro están pensados a largo plazo a través de aportes periódicos o extraordinarios. Con el tiempo, ese capital se acumula y puede transformarse en una renta o ingreso complementario para el momento en que la persona decide dejar de trabajar o reducir su actividad laboral.

Cómo funciona un seguro de retiro

Thomas Iviglia, de la firma Iviglia Seguros —representantes de la aseguradora Federación Patronal Seguros en Neuquén— explica que los seguros de retiro son una herramienta financiera pensada para quienes buscan planificar su futuro sin necesidad de gestionar inversiones por cuenta propia. “Detrás de estos productos hay equipos especializados que administran los fondos y trabajan para que el capital se vaya desarrollando con el tiempo”, señala.

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En términos generales, el funcionamiento es sencillo: la persona realiza aportes periódicos —habitualmente mensuales— y extraordinarios, que se van capitalizando a lo largo del tiempo. Ese dinero genera rendimientos a través de las inversiones, lo que permite que el fondo crezca gradualmente durante la etapa activa de la vida laboral.

Cuando el asegurado alcanza la etapa de retiro, puede elegir entre distintas alternativas. Una de ellas es recibir una renta periódica similar a una jubilación privada; otra opción es retirar el capital acumulado junto con los intereses generados durante el período de ahorro.

Según Iviglia, este tipo de herramientas busca complementar los ingresos jubilatorios y reducir la brecha que muchas personas experimentan al dejar la vida laboral. “La idea es que, cuando llegue el momento de la jubilación, la persona pueda mantener un nivel de vida similar al que tenía durante su etapa activa”, explica.

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Además, señala que el fondo acumulado también puede utilizarse para otros proyectos personales a lo largo del tiempo, como financiar estudios, viajes, casamientos o cumpleaños de 15, ya que el capital se va construyendo de manera progresiva a partir de los aportes realizados.

Otro de los aspectos destacados de los seguros de retiro es el beneficio impositivo, ya que los aportes realizados pueden deducirse del Impuesto a las Ganancias hasta un monto de 700.000 pesos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes destinar parte de ese dinero al ahorro para el futuro.

El respaldo de una compañía con trayectoria

Uno de los aspectos clave de este tipo de herramientas es el respaldo de una aseguradora de primer nivel. En este caso, Federación Patronal Seguros es una empresa con una fuerte presencia en el sistema financiero argentino. “A nosotros, como productores de seguros, nos genera tranquilidad saber que detrás hay una institución con trayectoria”, señala Iviglia.

Según explica, los fondos aportados por los asegurados son administrados por equipos especializados en inversiones. A su vez, el sistema se encuentra supervisado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo que regula la actividad y exige a las compañías garantizar determinados rendimientos mínimos. Esto brinda un respaldo adicional para el asegurado, ya que existe un control sobre cómo se gestionan los fondos y sobre los resultados que deben ofrecer las compañías.

Actualmente, la normativa vigente obliga a las aseguradoras a garantizar una tasa mínima anual del 4% sobre los fondos acumulados. A partir de ese piso, los resultados pueden variar según el desempeño de las inversiones realizadas. Hoy los rendimientos de la compañía están por encima de ese mínimo: rondan el 45% anual y, según la empresa, superan la inflación.

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El rol clave del productor de seguros

Al tratarse de una decisión vinculada al ahorro y la planificación a largo plazo, el asesoramiento profesional resulta clave al momento de contratar un seguro de retiro. “Estamos hablando del futuro de una persona, por eso es importante saber dónde se está invirtiendo el dinero y quién está detrás del producto”, explica.

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En ese sentido, destaca que el rol del productor asesor permite acompañar al cliente durante todo el proceso, explicar el funcionamiento del producto y brindar información sobre el respaldo de la compañía. “Conocer la trayectoria de quien comercializa el seguro y la solidez de la aseguradora genera tranquilidad, porque el asegurado sabe que su dinero está en buenas manos”, afirma.

Además, remarca que cada persona tiene objetivos distintos al momento de pensar en el retiro o en una inversión a largo plazo. Por eso, el asesoramiento personalizado permite analizar cada situación y encontrar la alternativa que mejor se adapte a las necesidades de cada cliente.

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Desde Iviglia Seguros señalan que cuentan con más de 35 años de trayectoria representando a Federación Patronal Seguros en Neuquén, ofreciendo una amplia gama de coberturas que incluyen seguros patrimoniales, de vida, accidentes personales, entre otros productos.

Dónde obtener más información

Desde Iviglia Seguros invitan a quienes estén interesados en conocer más sobre los seguros de retiro a acercarse a la oficina para recibir asesoramiento personalizado. “Es un producto que está bueno poder analizar cara a cara, evacuar dudas y ver qué alternativa se adapta mejor a cada necesidad”, explica Iviglia.

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A diferencia de otros seguros más estandarizados, el seguro de retiro requiere una planificación más detallada y un análisis de los objetivos de cada persona. Por eso, el asesoramiento permite comprender cómo funcionan los aportes, los rendimientos y las distintas opciones disponibles.

Además, señala que estos productos también contemplan cierta flexibilidad, ya que en algunos casos es posible realizar retiros anticipados ante necesidades específicas, siempre dentro de las condiciones previstas por la póliza.

Quienes deseen realizar consultas pueden dirigirse a Belgrano 234, o bien comunicarse telefónicamente al 2996371311 o vía mail a [email protected].