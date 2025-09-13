Ahora qué cayó sobre Bahía Blanca: vecinos vieron una bola de fuego cruzar el cielo

Se pudo obervar en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires como así también en La Pampa. Se trataría de un fenómeno astronómico.

En la ciudad de Bahía Blanca , la zona de influencia e incluso parte de la provincia de La Pampa se pudo observar, en la tarde de este sábado, una “bola de fuego” que cruzaba el cielo. Imágenes captadas por vecinos de la región dieron cuenta del particular fenómeno.

Desde la cuenta de Facebook de Meteorología Argentina compartieron esta tarde imágenes similares a las que se vieron en el sur bonaerense. “Impresionante bólido visto desde La Pampa hoy al atardecer”, escribieron en la red social.

Algunos lo definen con un evento brillante que se produce en la atmósfera, otros directamente como un bólido. La RAE la define como una masa de materia cósmica de dimensiones apreciables a simple vista, que atraviesa rápidamente la atmósfera con la apariencia de un globo inflamado y suele estallar y dividirse en pedazos.

El meteorólogo José Bianco, del Canal TN, explicó que “que un bólido no es ni más ni menos que un meteoro”, Detalló que “es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela”.

Esa estela es la que muchos vecinos captaron con sus celulares y compartieron en redes.

El bólido en redes

Los bonaerenses y pampeanos se volcaron a las redes con las imágenes que fueron captando en el transcurso de la tarde de este sábado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lasilverii/status/1966992343799660726?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966992343799660726%7Ctwgr%5E2ac2fd463dceb7d8d227c457719fb18be5954a62%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-10899084473479895997.ampproject.net%2F2508281901000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Tremenda bola de fuego cayendo recién en el cielo de Bahía...dejó esa estela...alguien vió/sabe algo?! pic.twitter.com/cNN0BBHFhA — Lucas Silverii (@lasilverii) September 13, 2025

Embed - Santiago Jara on Instagram: "La imagen de una estela dejada por la caída de un meteorito de importancia se vió en todo el sudoeste de la pcia. De Buenos Aires y La Pampa, justo sobre la puesta del sol, imágenes de la red menos deja perplejos y nos recuerda que estamos en la zona perfecta para este tipo de eventos. Continuaremos informando. #meteorito #meteoro #meteorite #bahiablanca #noticias #argentina #municipiodebahiablanca #geologia #museohoracioharrington #museo" View this post on Instagram A post shared by Santiago Jara (@paleosan_)

