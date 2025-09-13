River enfrenta a Estudiantes antes de la serie por Libertadores: hora, formaciones y TV

El Millonario tiene la mente puesta en Palmeiras, pero primero deberá visitar La Plata para medirse ante el Pincha.

Estudiantes de La Plata recibirá este sábado a River , por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El partido, que está programado para las 19 , se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por ESPN Premium . El árbitro designado para este cruce fue Nicolás Ramírez , quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique .

River arriba a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos .

Los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen con chances en los tres frentes, ya que también están en los cuartos de final tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores, instancias a las que accedió gracias a su arquero Franco Armani, quien se lució en los penales contra Unión de Santa Fe y Libertad de Paraguay.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores.

Este será el último partido para ambos equipos antes de sus durísimos encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores. River recibirá el miércoles a Palmeiras de Brasil, mientras que Estudiantes visitará el jueves al Flamengo en El Maracaná.

Las probables formaciones de River y Estudiantes

Torneo Clausura

Fecha 8

Estudiantes de La Plata - River

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

Horario: 19. TV: ESPN Premium

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La compra que se aseguró River

River cerró una operación clave al adquirir el 60% del pase de Giuliano Galoppo, quien estaba a préstamo desde San Pablo. El “Millonario” ejecutó la opción de compra fijada en 3,6 millones de dólares, aunque solo abonará 1,5 millones, gracias a un descuento aplicado por deudas pendientes de la institución brasileña.

San Pablo debía 2 millones de dólares por Enzo Díaz —ya adquirido en su totalidad— y 100.000 por Gonzalo Tapia, lo que permitió equilibrar la negociación.

Galoppo llegó a River bajo la modalidad de préstamo, mientras que Díaz partió rumbo a Sao Paulo en condiciones similares. Ahora, con la compra definitiva, el “Millonario” aseguró la continuidad del ex Banfield, en tanto que el conjunto brasileño se queda con el 100% de los derechos de Díaz.

river galoppo gol.png River ya disfruta de los goles de Galoppo, que metió el primero con la camiseta del Millo.

El ex jugador del “Taladro” rindió a la altura de las expectativas en su primera etapa con la camiseta de River, donde disputó 23 partidos y convirtió cinco goles.

Por su parte, Díaz también dejó una buena imagen en su arribo al fútbol brasileño, donde jugó 41 partidos y marcó un gol en su primera temporada con San Pablo. Distinta fue la situación de Tapia, que casi no tuvo rodaje en River y partió a préstamo en busca de continuidad.