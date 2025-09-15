Insólito: el candidato a presidente de River que tildo de "mufa" a la estatua de Gallardo

A poco más de un mes para las elecciones en el Millonario, uno de los candidatos lanzó una polémica frase.

Queda menos para las elecciones presidenciales en River Plate , que tendrán lugar el 1º de noviembre. En ese contexto, uno de los candidatos opositores, Luis Belli Príncipe, apuntó contra la estatua de bronce de ocho metros de alto que tiene Marcelo Gallardo en la entrada del Estadio Monumental .

"Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo", comentó el hombre de 39 años en el stream Pelusa al Aire. No solo eso, sino que Belli Príncipe dio a entender como que dicho homenaje trae mala suerte: "No porque no se la merezca, pero primero que no está asegurado que esa estatua no sea mufa, por empezar".

Además, señaló que dicha escultura es un freno a la hora de hablar y negociar con el entrenador Millonario: "Después, fundamentalmente, vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta. ¿Cómo hacés? ¿Cómo le decís que no le traés un jugador? ¿Cómo le decís que no le firmás nueve palos?".

image

Uno de los principales impulsores de la idea fue Carlos Trillo, candidato a presidente del Millonario en 2021, que quedó segundo, y en las de noviembre por el oficialismo. "Trillo la hizo porque no es oposición. Si yo quiero poner un sticker en una pared en River, ¿sabés el despelote que me hacen? Mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo, y si me deja el oficialismo es porque no soy opositor", sentenció Belli.

Cabe aclarar que la estatua para homenajear al Muñeco se inauguró el 27 de mayo de 2023, cuando el entrenador ya se había alejado del cargo y su lugar lo ocupaba Martín Demichelis. Desde esa fecha, River logró tres títulos: la liga en el primer semestre y el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en el segundo, ante Rosario Central y Estudiantes respectivamente.

River se prepara para el duelo ante Palmeiras: la línea de tres que pondría Gallardo

River Plate se prepara para enfrentar este miércoles al Palmeiras de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores. De cara a ese trascendental duelo, el entrenador Marcelo Gallardo analiza realizar cambios en el equipo titular recibir al conjunto que es uno de los candidatos a quedarse con la competición.

image

El partido se disputará en el Estadio Monumental desde las 21:30. El Millonario llega de un trabajado triunfo ante Estudiantes en La Plata donde el entrenador salió al encuentro con una línea de tres en el fondo.

El periodista de ESPN, Juan Patricio Balbi, aseguró que el Muñeco no descarta utilizar este esquema, pero sería poco probable. Gallardo viene utilizando la línea de tres de forma esporádica en los últimos meses, pero el mal recuerdo de la ida ante Atlético Mineiro todavía está latente.

De no mediar inconvenientes y teniendo en cuenta que Giuliano Galoppo está suspendido, el DT tiene disponible a sus mejores jugadores y no habría sorpresas en el XI titular. Aunque Nicolás Distasio, también periodista de ESPN, sumó que Juanfer Quintero podría meterse en el equipo titular y pelea el lugar con Kevin Castaño.

image

El equipo titular de River ante Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño o Juanfer Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maxi Salas.