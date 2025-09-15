River se prepara para el duelo ante Palmeiras: la línea de tres que pondría Gallardo

El Millonario ya piensa en el duelo de cuartos de final contra el club brasileño y el DT planea cambios en el equipo.

River Plate se prepara para enfrentar este miércoles al Palmeiras de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores. De cara a ese trascendental duelo, el entrenador Marcelo Gallardo analiza realizar cambios en el equipo titular recibir al conjunto que es uno de los candidatos a quedarse con la competición.

El partido se disputará en el Estadio Monumental desde las 21:30. El Millonario llega de un trabajado triunfo ante Estudiantes en La Plata donde el entrenador salió al encuentro con una línea de tres en el fondo.

El periodista de ESPN, Juan Patricio Balbi, aseguró que el Muñeco no descarta utilizar este esquema, pero sería poco probable. Gallardo viene utilizando la línea de tres de forma esporádica en los últimos meses, pero el mal recuerdo de la ida ante Atlético Mineiro todavía está latente.

De no mediar inconvenientes y teniendo en cuenta que Giuliano Galoppo está suspendido, el DT tiene disponible a sus mejores jugadores y no habría sorpresas en el XI titular. Aunque Nicolás Distasio, también periodista de ESPN, sumó que Juanfer Quintero podría meterse en el equipo titular y pelea el lugar con Kevin Castaño.

El equipo titular de River ante Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño o Juanfer Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maxi Salas.

Con uno menos: victoria sufrida de River sobre Estudiantes

Con un jugador menos, River le ganó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata como visitante y retomó la primera posición de la tabla del Grupo B, la cuál había perdido momentáneamente con el triunfo de Deportivo Riestra.

Con los goles de Giuliano Galoppo a los seis minutos e Ignacio Fernández a los 15, ambos en el primer tiempo, River sigue en la parte alta de la tabla y ahora afrontará un duelo crucial ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Por otro lado, Estudiantes dejó pasar una gran chance a pesar del gol sobre el final de Santiago Núñez y también se preparará para el encuentro ante Flamengo por la Copa Libertadores.

El partido comenzó con mucha intensidad y prometía emociones desde temprano que no tardaron en llegar. A los 6 minutos, tras un centro perfecto, Giuliano Galoppo conectó de cabeza para poner el 1 a 0 a favor del Millonario. Los de Marcelo Gallardo no tardaron en ampliar el marcador, a los 15 minutos, cuando Nacho Fernández logró vencer la valla defendida por Fernando Muslera. A pesar de que en un principio el gol había sido anulado por una mano, el árbitro comprobó en el VAR que la pelota en realidad había dado en el pecho.

LO GRITÓ CON TODO: así fue el momento del gol de Nacho Fernández, que primero fue anulado y luego convalidado a través de la revisión del VAR.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VDTBf93Qix — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

A pesar del buen momento del Millonario, Lucas Martínez Quarta se fue expulsado por una dura infracción a los 39 minutos del primer tiempo y permitió que el equipo local comience a crecer en el encuentro. Ya en tiempo adicionado, Santiago Núñez convirtió el gol del descuento y todo Estudiantes buscó arrinconar a River en los 7 minutos extra que agregó el árbitro, aunque sin éxito. De esta forma, el Millonario se llevó una importante victoria de visitante por 2 a 1.