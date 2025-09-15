Duplantis volvió a romper su propio récord mundial y se llevó la medalla dorada en Tokio

El atleta sueco saltó 6,30 metros, estableciendo un nuevo récord en el Mundial de Atletismo. Se aseguró de esta forma su tercer título consecutivo.

El atleta sueco Armand Duplantis logró hacer historia nuevamente en el Mundial de Atletismo en Tokio al consagrarse tricampeón mundial en el salto con garrocha y rompiendo su propio récord. En esta ocasión logró llegar a un salto de 6,30 metros.

Duplantis necesitó tres intentos para superar la altura , pero finalmente lo logró y desató la ovación del Estadio Nacional de Tokio. Con esta actuación, el deportista de 25 años batió por un centímetro su plusmarca anterior (6,29), alcanzada en Budapest , y sumó así el récord número 14 de su carrera.

La competencia quedó marcada por el dominio indiscutido que el joven viene demostrando en la disciplina. El podio de la competencia lo completaron el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el australiano Kurtis Marschall (5,95), quienes se colgaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

ARMAND DUPLANTIS , RÉCORD MUNDIAL UNA VEZ MÁS



Mondo registró 6.30 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio. Es su 14° récord mundial. En todos se superó... a sí mismo! El sueco ya es uno de los mejores deportistas de la historia. Leyenda viviente.

"La única manera de irme de Japón era batiendo el récord mundial"

Al superar este récord, 'Mondo' Duplantis desató una locura en el estadio y fue ovacionado por el público, levantó los brazos y recibió abrazos de sus rivales. Luego, emocionado, buscó a su pareja en la tribuna para compartir el festejo.

Al terminar, declaró ante la prensa: "Estoy tan feliz que no encuentro palabras para poder explicarlo. Durante las últimas dos semanas disfruté mucho de estar en Tokio. He estado disfrutando muchísimo de todo y siento que la única manera de irme de Japón era batiendo el récord mundial. Esa era mi mentalidad", indicó en zona mixta.

"Me sentí muy bien todo el día y sabía que tenía el récord dentro de mí. Si tengo la pista adecuada, sé que todo es posible y hoy me alegro de que todo haya salido bien", agregó.

La carrera de Duplantis muestra que sigue construyendo logros inéditos, rompiendo su propio récord una y otra vez. En cada una de sus presencias, el sueco reconfigura la vara del salto con garrocha, mientras el mundo del atletismo mantienen la vista en la próxima competencia y el posible aumento, centímetro a centímetro, de lo que parece no tener techo.

De esta manera, consiguió su tercer oro mundial consecutivo, después de los conseguidos en Eugene 2022 y Budapest 2023, además de su plata en Doha 2019. En su palmarés también figuran los títulos olímpicos de Tokio 2021 y París 2024.

Quien es Mondo Duplantis, la estrella del atletismo mundial

Armand "Mondo" Duplantis, el fenómeno del salto con garrocha, no deja de sorprender al mundo del atletismo. Con solo 25 años, este talentoso deportista ha conquistado múltiples récords mundiales y se ha convertido en una de las estrellas más destacadas del deporte actual.

Desde temprana edad, Duplantis demostró un talento excepcional para este deporte. Criado en una familia de atletas profesionales, empezó a practicar el salto con garrocha en el patio trasero de su casa cuando apenas tenía cuatro años.

Su padre, también saltador de pértiga, le instaló una pista completa para que pudiera entrenar, lo cual contribuyó a su temprano desarrollo en esta disciplina. "Desde el principio estuve obsesionado con ello", afirmó Duplantis, resaltando la importancia de tener acceso a instalaciones adecuadas desde una edad temprana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos)

A los quince años, el joven atleta decidió competir por Suecia, país de origen de su madre, aprovechando su doble nacionalidad ya que nació en Estados Unidos. Esta elección marcó el inicio de una carrera internacional brillante.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con tan solo 21 años, se consagró con la medalla de oro en salto con garrocha, demostrando su potencial y resiliencia en un evento marcado por la pandemia de COVID-19.