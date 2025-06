Atravesó quince cirugías y hoy forma parte de la Selección Argentina que sueña con ganar el Mundial

" Mi hijo a los dos años falleció, no le funcionaban bien los riñones y creo que no supe canalizar ese duelo”, reconoció. Lucila aseguró que ese trauma terminó por enfermarla. “Debido a todo este proceso tuve una endometriosis de pared abdominal , esto es algo que en general nos afecta a las mujeres. Me tuvieron que operar como quince veces en el abdomen”, explicó.

Tras las intervenciones, llegó a estar en terapia intensiva, donde se alimentó varios meses mediante una sonda. Tuvo que aprender a comer y a caminar de cero. Entre todas las operaciones, la recuperación le llevó al rededor un año. "La enfermedad que tuve produce muchas hemorragias. Me terminaron vaciando porque si no literalmente me moría", manifestó.

El deporte, su refugio ante las adversidades

Tras haberse sometido a tantas operaciones quirúrgicas, los médicos le dijeron que no iba a poder hacer mucha actividad física y que debía mantenerse lo más quieta posible. Sin embargo, eso era algo que Lucila no podía tolerar. "Si en esta vida estoy para algo, no va a ser para quedarme quieta y no hacer nada”, entendió.

lucila sotelo atletismo (2).webp

A pesar de las dificultades, todos los días se levanta a las cinco de la mañana para hacer ejercicios de respiración que la ayudan a fortalecer su abdomen, ya que no tiene pared abdominal. "Esto se combina con el hecho de cumplir también con el trabajo, con el estudio, además de lo que conlleva llevar adelante una casa, la crianza de un hijo, ya que después de todo lo que viví, volví a ser mamá. Todo forma parte de este sueño que tengo con el deporte y de representar a mi provincia”, agregó.

Y es que además de las horas dedicadas al entrenamiento, Lucila trabaja en la subsecretaría de Juventudes del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y se encuentra estudiando Coaching Ontológico y la Diplomatura de Transformadores Sociales.

Otro hecho decisivo en su camino, que la impulsó hacia el mundo del atletismo, fue haber sufrido violencia de genero. “Como muchas mujeres, y también algunos hombres, me tocó vivenciar la violencia de género. Es por eso que, para huir de ese mundo, liberar un poco mi mente y mi cuerpo, me sumé a un grupo de corredores. Literalmente estaba tan mal que me largué a correr en mi barrio Z1 a lo Forrest Gump”, recordó.

El orgullo de formar parte de la Selección Argentina

Sotelo fue seleccionada como para representar al país en el Mundial Master de Atletismo de Montaña que se disputará en Meduno, Italia, entre el 5 y 7 de septiembre. "Cuando comencé a correr lo hice por las bardas, soy bastante aventurera, me gustan las montañas y andar siempre. Cuando me caigo, me levanto, rendirme no entra en mi vida jamás”, dijo con la determinación que la caracteriza.

“Fueron tantos años de estar quieta en mi juventud que me dije: estoy en una edad en la que todavía puedo sacar un poco más de mí. No tengo nada que perder. Y esa es mi postura, ser cada día un poquito mejor que ayer”, sostuvo.

lucila sotelo atletismo (1).webp Además de Lucila, son cuatro los neuquinos que formarán parte de la Selección Argentina.

Además de Lucila, también representarán a la provincia, como parte de la Selección Argentina, los neuquinos Rafael Iannelli (junto a Lucila, ambos de Neuquén capital); Vanesa Dinamarca (San Martín de los Andes); Enzo Morales (Junín de los Andes) y Darío Gauna (Buta Ranquil).

“El año pasado pude hacer el cruce de 100 kilómetros en tres días. En noviembre, luego del mundial, tengo el Campeonato Nacional Master en Villa La Angostura de 21 kilómetros, es una distancia en la que me muevo muy bien”, destacó en relación a los planes que tiene para este año, luego de representar a nuestro país.