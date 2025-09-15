⁠Las obscenas dedicatorias de los hinchas de Rosario Central a Newell's con Fabbiani como protagonista

Los hinchas del Canalla recordaron la victoria en el clásico durante el duelo ante Boca en el Gigante de Arroyito.

En el Gigante de Arroyito se vivió una fiesta en las tribunas en la previa y durante el encuentro ante Boca con la presencia especial de Di María y Leandro Paredes, dos campeones del mundo, defendiendo cada uno su club. Los hinchas no se obnubilaron por ser testigos de ese hecho histórico y recordaron a Newell's , su máximo rival.

El duelo ante el xeneize, que terminó en empate 1-1, fue el primer encuentro que jugó Rosario Central en condición tras la victoria por la mínima, con gol de Angelito, en el clásico rosarino. Es por eso que os hinchas del Canalla realizaron fuertes dedicatorias en las tribunas con banderas contra su rival.

Uno de los personajes más apuntados por los fanáticos de Central fue el Ogro Fabbiani, entrenador de la Lepra, a quien le dedicaron dos banderas exhibidas en la tribuna.

SANÍSIMO: Hinchas de Rosario Central hicieron una bandera en forma de pene que "lecheaba" la cara del Ogro Fabbiani, director técnico de Newell's.pic.twitter.com/CUOdGN2Bhq — FUTBOL X MUNDO (@futbolxmundo2) September 15, 2025

Estamos todos de acuerdo que Rosario Central es el mejor haciendo estas cosas no? Bandera al Ogro Fabbiani y antes a KEYLOR NAVAS!!! pic.twitter.com/7dm4wdeysm — Micha (@ElMichalito) September 14, 2025

La contracara: el impactante gesto del plantel y los hinchas de Rosario Central con Miguel Ángel Russo

Antes del partido entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito, todo el plantel del Canalla se acercó al banco de suplentes para saludar a Miguel Ángel Russo. El gesto tuvo un fuerte componente emotivo: el DT venía de superar una internación por una infección urinaria que requirió varios días de tratamiento intravenoso. Tras recibir el alta, volvió a dirigir esta tarde aprovechando la semana de parate por las Eliminatorias Sudamericanas, y los jugadores se agolparon uno a uno para abrazarlo y demostrarle su respeto.

Cómo le fue a Miguel Ángel Russo al frente de Rosario Central

Algo similar ocurrió con los fanáticos de la Academia, que corearon su nombre y recordaron los pasos del estratega por la institución santafesina. El último ciclo de Miguelo al frente del club fue entre diciembre de 2022 y agosto de 2024. Durante aquel período, logró importantes hitos para el club, entre ellos la conquista de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El saludo de Miguel Russo con sus ex jugadores de Rosario Central #LPFxTNTSports pic.twitter.com/KZHESk3IC2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Si bien coronó su extraordinario paso con un título, que le permitió clasificar al equipo para la Copa Libertadores, en agosto decidió dar un paso al costado por motivos personales. A lo largo de cinco campañas diferentes (1997-1998, 2002-2004, 2009, 2012-2014 y 2022-2024), dirigió a Central en 301 partidos oficiales, convirtiéndose en el segundo técnico con más encuentros dirigidos en la historia del elenco santafesino, solo detrás de Ángel Tulio Zof.

Además, se destacó por su invicto en clásicos rosarinos, con 7 victorias y 5 empates frente a Newell's. Entre los futbolistas del Canalla que abrazaron al orientador, estaban Ignacio Malcorra, Carlos Quintana, Axel Werner, Jorge "Fatura" Broun y el propio Ángel Di María, pese a que no llegó a coincidir temporalmente con el técnico.

Mientras el campo de juego era testigo de un momento emocionante entre los jugadores, la tribuna envió una ovación para Miguel que logró emocionarlo a la espera del inicio del encuentro.