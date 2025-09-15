⁠El fuerte reclamo de Neymar al fútbol brasileño luego de fallar dos goles con Santos: "Es una mierda"

Neymar todavía no puede sobresalir en el Santos de Brasil a pesar de haber llegado como una figura del fútbol internacional luego de un paso por el fútbol de Arabia Saudita donde vistió la camiseta de Al-Hilal. El elenco brasileño, donde surgió futbolísticamente, todavía no puede disfrutar con abundancia de la jerarquía del futbolista debido a que no está en su mejor momento futbolístico.

En el último encuentro ante Atlético Mineiro, que finalizó con un empate 1-1, Neymar fue protagonista de dos bloopers en jugadas claras de gol que llamaron la atención entendiendo que, en caso de convertirlos, podrían haber sido la llave de la victoria para su equipo. Luego de fallar inesperadamente, el futbolista dio explicaciones en sus redes sociales y volvió a apuntar contra el fútbol brasileño.

"Comprobado, ¡el sintético es una mierda!", escribió en sus redes sociales haciendo alusión a la superficie que utiliza el fútbol brasileño en los campo de juego. Es que apenas al minuto de juego el futbolista se trabó con el césped sintético y se dobló el tobillo, motivo por el cual tuvo que ser atendido por los médicos. Más tarde, a los 34 minutos, perdió una oportunidad clara de errarle al balón que llegó por un centro desde la derecha.

Neymar posteo

Hace algunos meses, futbolistas lanzaron un comunicado en contra al uso del césped sintético. "Es preocupante ver la dirección que está tomando el fútbol brasileño. Con el tamaño y la representación de nuestro deporte, este debate ni siquiera debería existir. En las ligas más respetadas del mundo, se escucha a los jugadores y se realizan inversiones para garantizar la calidad del campo en los estadios”, escribieron y sumaron: “La solución a un mal campo es hacer un buen campo, es tan simple como eso. El fútbol es natural, no artificial". Entre los jugadores en desacuerdo al césped están Neymar, Memphis Depay y Thiago Silva, todos de extensa carrera internacional.

Qué dijo Ancelotti sobre la ausencia de Neymar en la Selección

"Una selección precisa reunir a los jugadores más talentosos. ¿Es obvio, no? Y un jugador talentos también precisa estar en forma física. Tiene que estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición física. Es sin dudas el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó rápido", alegó el entrenador de la Selección brasileña Carlo Ancelotti sobre la ausencia de Ney.

Luego, sumó: "Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo para junio. No importa si está en el equipo en octubre, noviembre o marzo (fechas FIFA)".