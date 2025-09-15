Impactante: el momento en que una futbolista se descompensó durante un partido

Un momento de gran conmoción se vivió en el fútbol femenino durante un partido de la National Women’s Soccer League (NWSL). La futbolista Savannah DeMelo , mediocampista de Racing Louisville , protagonizó un difícil momento durante el partido contra Seattle Reign cuando se descompensó en el campo poco antes del entretiempo.

El hecho ocurrió en el Lumen Field , estadio de la ciudad de Washington en Estados Unidos, cuando el marcador estaba 0-0. El hecho obligó a detener de inmediato el partido y posteriormente a suspenderlo por completo. Según revelaron desde medios locales y tras un comunicado de la organización, la jugadora se encuentra estable y alert a tras recibir atención médica inmediata y ser trasladada a un hospital local para una evaluación exhaustiva.

La jugadora, de 26 años, comenzó a mostrar señales de malesta r en los minutos finales de la primera mitad. Primero se dejó caer sentada sobre el césped, dando la impresión de que necesitaba un respiro. Sin embargo, en cuestión de segundos su estado se agravó y terminó colapsando , siendo sostenida por una compañera mientras llegaba el cuerpo médico.

Conmoción en el futbol femenino

Cuál es el estado de salud de la futbolista

A raíz del video que circuló en redes sociales, se evidencia como la futbolista comenzó a mostrar señales de dificultad y quedó sentada en la cancha. El club, a través de un comunicado en la red social X, reveló más detalles sobre lo ocurrido.

"El partido de esta noche entre Racing Louisville y Seattle Reign FC fue suspendido tras una emergencia médica que involucró a la mediocampista de Racing, Savannah DeMelo. Savannah, quien recibió atención inmediata en el campo por parte del personal médico, se encuentra estable y consciente. Fue trasladada a un hospital local para una evaluación adicional. El resto del encuentro será reprogramado para una fecha posterior, y se brindarán más actualizaciones cuando corresponda", indicaron.

Sending all our love to Savannah DeMelo pic.twitter.com/9ejMVZToZ4 — Racing Louisville FC (@RacingLouFC) September 15, 2025

Desde la NWLS también brindaron un comunicado, en respaldo del mensaje oficial del club. "Nuestra primera prioridad es su salud y seguridad y estamos en estrecha comunicación con el equipo médico del Racing Louisville. Reconocemos la preocupación que este incidente puede causar, particularmente a la luz de las recientes conversaciones en torno a la seguridad de los jugadores". Además, la liga sostuvo que mantienen su compromiso para que "los más altos estándares de atención médica y respuesta de emergencia estén presentes en cada partido".

Tonight's match between Seattle Reign FC and Racing Louisville FC has been abandoned following a medical emergency involving Racing Louisville midfielder Savannah DeMelo.

Savannah is stable and alert and getting the medical attention she needs. pic.twitter.com/QYWmCmCQe9 — National Women's Soccer League (@NWSL) September 15, 2025



Savannah is stable and alert and getting the medical attention she needs. pic.twitter.com/QYWmCmCQe9 — National Women’s Soccer League (@NWSL) September 15, 2025

Esta no es la primera vez que la jugadora Savannah sufre un episodio de estas características. En el mes de marzo, la jugadora experimentó mareos y dificultades respiratorias, lo que derivó en su retiro del campo en camilla y posterior traslado a un hospital.

Cabe resaltar que padece desde finales del 2024 de la enfermedad de Graves e hipertiroidismo, condiciones médicas que afectan el funcionamiento de la glándula tiroides y pueden provocar síntomas como fatiga extrema, taquicardias o dificultad respiratoria durante el ejercicio intenso.

futbolista

"Jugar un partido de 90 minutos se sentía insoportable", reconoció DeMelo a ESPN en una entrevista el año pasado. La jugadora dio detalles de la condición: "Llegaba quizás al minuto 25 y sentía que el corazón me latía a mil, como si se me saliera del pecho. Me sentía sin aliento, fuera de forma. No sabía qué estaba pasando".