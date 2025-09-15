Otra locura de Marcelo Bielsa: la insólita actitud del DT en un partido por liga uruguaya que se viralizó

El entrenador llamó la atención con una particular actitud durante un partido entre Liverpool y Peñarol por la liga uruguaya.

No es casualidad que a Marcelo Bielsa lo apoden "el loco". Sus apariciones públicas suelen traer consigo una demostración de actitudes particulares que tiene en la vida cotidiana a pesar de ser una figura reconocida en el ambiente deportiva debido a su carrera profesional como entrenador que hoy lo encuentra dirigiendo a la Selección uruguaya , con la cual consiguió le pase a la Copa del Mundo 2026.

Desde que vive en Uruguay ha tenido más de una aparición que llamó la atención a las personas dando muestras de cercanía con la sociedad, una actitud que también tiene, por ejemplo, el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni. Este domingo el Loco fue protagonista de una visita al encuentro entre Liverpool, campeón del apertura, y Peñarol, actual líder del clausura, que terminó siendo un espectáculo con un 2-2 apasionante y colmado de hinchas que presenciaron el duelo.

Por un momento las miradas se las llevó el entrenador que fue filmado por la transmisión oficial en un lugar poco común del estadio Belvedere. Lejos de los lujos, protocolos y distanciamiento del público que puede tener una figura de su nivel, Marcelo se sentó en un pilar del estadio para disfrutar el encuentro entendiendo que no había espacio en las tribunas para que pueda mirar el encuentro con mayor tranquilidad.

Pudo haber mandado a alguien a ver el partido. Pudo elegir un mejor sector para verlo. Eligió estar entre el hincha común. Marcelo Bielsa en Liverpool vs. Peñarol.

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026: Uruguay, clasificado

La Selección argentina ya tiene la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026 y comenzará un camino de partidos amistosos con rivales a definir y un análisis de los seleccionados ya clasificados para llegar de la mejor manera a la defensa del título obtenido en el certamen ecuménico de Qatar 2022.

Sumado al combinado nacional, que clasificó cuatro fechas antes del fin de las Eliminatorias Sudamericanas, hay otras 17 selecciones de las 48 plazas disponibles que ya sacaron pasajes y tienen las valijas armadas para el certamen a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, tres países que al ser anfitriones clasificaron directamente al certamen.

En representación de Sudamérica irán Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, a la espera de lo que pueda hacer Bolivia en el repechaje donde buscará sumarse a la Copa del Mundo. En cuanto a Europa, la competencia más fuerte de estas selecciones, todavía no se conocen los clasificados ya que recién comienza el clasificatorio.

Hasta el momento Asia tendrá como representantes a Japón, Irán, Corea del Sur y Arabia Saudita, mientras que Oceanía tiene a Nueva Zelanda como participante confirmado.

Las 18 selecciones ya clasificadas