Capturaron al último prófugo del crimen de Silvia Lépez, la mujer asesinada en un robo

El delincuente estuvo prófugo 201 días. La víctima era gerente de la sucursal del Banco Nación de la localidad bonaerense de Vicente López.

La mujer fue asesinada en el mes de febrero en medio de un robo.

Luego de seis meses de investigación, la Policía de Buenos Aires detuvo al último prófugo de la banda que asesinó a Silvia Lépez , gerenta del Banco Nación en el partido de Vicente López , durante un asalto a su camioneta en febrero de este año.

Según revelaron, la captura del acusado fue realizada por efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre, en la estación ferroviaria, ubicada en la intersección de Pilar Fortez y La Rioja, en la localidad bonaerense de Pilar. El operativo se llevó a cabo tras un trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por el Grupo Táctico Operativo de Tigre, bajo las órdenes de la fiscalía de Vicente López.

Tanto el jefe del Comando de Patrullas Tigre junto a personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tigre 2da, fueron quienes encabezaron la tarea investigativa. Este trabajo fue solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi y ordenadas por el Juzgado de Garantías Nº1 de San Isidro .

Con su arresto, la Justicia da por cerrada la etapa de captura de los sospechosos por el crimen que conmocionó a la zona norte del conurbano bonaerense.

crimen lepez

El asesinato de Lépez tuvo lugar el pasado 26 de febrero en la esquina de Independencia y José Hernández, Carapachay, cuando su esposo intentó escapar de un grupo de ladrones que los emboscaron para robar la Chevrolet Tracker en la que circulaban. Durante la maniobra, los delincuentes dispararon, y el proyectil impactó en la cabeza de la mujer de 54 años.

Su marido la trasladó rápidamente a un centro de salud, con la asistencia de móviles municipales que abrieron el camino hacia el sanatorio. Sin embargo, la mujer ingresó sin vida a la clínica por la herida de arma de fuego en el occipital izquierdo.

Cómo fue la captura del primer sospechoso del crimen

Tras el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores confirmaron que la banda utilizó un vehículo de apoyo durante el asalto en el que fue asesinada Silvia Lépez. Se trataba de un Toyota Yaris robado en Caballito el 21 de febrero por un delincuente armado.

Las imágenes permitieron reconstruir la huida: los cuatro ladrones escaparon en dos autos hasta San Martín, donde los dejaron frente al hospital Dr. Diego Thomson y luego subieron a un Volkswagen Fox negro.

“Se bajaron del Toyota y de la Ford y abordaron un tercer auto, con el que huyeron, y luego abandonaron”, detallaron fuentes de la investigación. La Policía montó vigilancia sobre los vehículos, especialmente en José León Suárez, donde quedó el VW Fox.

Cayó el último prófugo de la banda que mató a sangre fría en Munro

Al día siguiente, uno de los sospechosos que había participado del ataque volvió para retirar ese auto. "Miraba para todos lados antes de subirse al coche, encenderlo y retirarse del lugar", describieron. Fue interceptado a pocas cuadras y detenido. Los investigadores sospechan que se trata del autor material del crimen de Lépez.

El primero que cayó fue identificado como Elian Emmanuel Montiel Torino, señalado como el presunto autor del disparo . Fue arrestado el viernes 28 de febrero, pocas horas después del crimen. En su declaración inicial negó cualquier vínculo con el hecho: "Jamás robé nada ni mataría a nadie", aseguró.

A partir de esa declaración, los investigadores llegaron a Rodolfo Monje, de 43 años, quien fue arrestado a mediados de marzo cerca de su casa en José León Suárez, partido de San Martín.