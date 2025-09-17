Copa Libertadores: a qué equipo ayuda el Brujo Atahualpa y su pronóstico para River-Palmeiras

La "macumba de alto poder" que realiza el Brujo más famoso de la región y su pálpito para la serie entre el Millo y el Verdao.

Copa Libertadores: Hay 8 equipos en carrera, uno de ellos cuenta con la "ventaja del Brujo Atahualpa" de su lado...

El juego de la Copa le encanta al Brujo Atahualpa . El de la Libertadores (y el otro también), que está entrando en su etapa decisiva. Y según la información de primera mano que nos llegó a la redacción de LMC e l gurú más famoso de la zona está haciendo lo imposible para que corone el equipo con el que simpatiza, el cuál viene ligando de lo lindo y sacando adelante (¿con su ayuda?) partidos increíbles. ..

¿Será Racing? ¿River? ¿Estudiantes? ¿Vélez? ¿Algún brasileño?. Misterio que este amigo de la casa promete develar en breve, lo mismo que su pronóstico para la aguardada serie que se inicia esta noche entre River y Palmeiras desde las 21.30 en un Monumental repleto.

Fanático del fútbol y siempre dispuesto a jugársela con los resultados, el Brujo no se quiere quedar afuera de esta definición que pinta apasionante para determinar quién es el nuevo rey del continente, qué equipo se adjudica el certamen más prestigioso de Sudamérica a nivel clubes.

Brujo Atahualpa El Brujo Atahualpa juega su propio partido en la definición de la Libertadores.

" Macumba de alto poder estoy haciendo porque mis colegas brasileños son bravos también", adelanta Atahualpa, dejando en claro que sus trabajitos son en beneficio de un conjunto argentino y en contra de los brazucas y de un elenco ecuatoriano que sigue en carrera.

Luego sí blanquea hacia dónde van dirigidas sus energías "estoy poniendo fuerzas por mi amado... ¡Racing!", confiesa. Sí, el actual campeón de la Copa Sudamericana con el que "vengo haciendo un trabajo especial hace tiempo, no notaron cómo cambió la suerte, siempre se decía que era mufa Racing y ahora qué pasa... Nada es casualidad", saca pecho el brujito que se hizo famoso en la zona por sus aciertos vía LMC.

Cuenta aspectos íntimos de sus macumbas y de esos rituales futboleros para ayudar a La Academia a obtener su segunda Libertadores. "Se trabaja con la foto de Costas (por el técnico) y con la camiseta de Maravilla (por el goleador Adrián Martínez). Esperando que no se lesione y dar más energías al arquero de Racing (Facundo Cambeses figura en el 1 a 0 a Vélez en Liniers"...

Brujo Costas Costas tiene la ayuda del Brujo Atahualpa. ¿Se le dará a Racing en esta Libertadores?

Lo cierto es muchos aseguran que el conjunto de Avellaneda tiene la suerte del campeón. Por la forma en que superó a Peñarol y con la fortuna que venció al Fortín en la ida de cuartos de final, quedando con un pie adentro de las semifinales...

¿Se le dará a Racing con la ayuda del Brujo Atahualpa? El jugador número 12 de La Academia está en la región...

Su pronóstico para River-Palmeiras

Como si fuera poco, el Brujo adelanta qué puede pasar en la serie más prometedora de todas en esta instancia de la Copa Libertadores.

"La llave de River y Palmeras va ser dura, veo penales", asegura. Y va más allá: "La tiene muy difícil River pero no imposible. La Copa Libertadores arde. Todos expectantes". Chan-chan, se la jugó el chamán que le tiene fe al Millo.

Detalles del partido de este miércoles

River Plate recibe este miércoles a Palmeiras, por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y con la premisa fundamental de sacar un buen resultado en su casa para no quedar condicionado de cara a la revancha programada para la semana que viene en San Pablo. Se miden en el estadio Monumental de Núnez, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El encuentro inicia a las 21.30 y se puede seguir en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online por medio de un cableoperador. El juego también está disponible vía streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

River Palmeiras Libertadores: River y Palmeiras se verán las caras este miércoles por la ida de los cuartos de final

El Millonario se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay, por penales, luego del empate 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en Paraguay y 1 a 1 en la Argentina por los goles de Sebastián Driussi -R- y Robert Rojas -L-). Fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018.

El Verdão, por su parte, viene de eliminar a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. En la goleada de la ida, los tantos fueron convertidos por Gustavo Gómez, Vitor Roque y José Manuel ‘Flaco’ López por duplicado. Es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999).