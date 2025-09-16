Deportes La Mañana Gustavo Costas Ilusionado: Gustavo Costas palpitó el duelo ante Vélez por Libertadores en el banderazo para apoyar a Racing

El entrenador de la Academia habló con la prensa en el banderazo de los hinchas que hicieron en Pilar, lugar donde concentra el plantel.







Racing se prepara para un duelo complicado ante Vélez que se jugará este martes desde las 19 por los cuartos de final de la Copa Libertadores y los hinchas depositaron toda su ilusión para poder hacer un buen papel en el primer encuentro con el fin de avanzar en el máximo certamen internacional.

Este lunes por la noche los fanáticos de la Academia realizaron un banderazo espectacular para alentar a sus jugadores en el Hotel Hilton de Pilar, donde concentra para el encuentro. Al ver la situación que se estaba viviendo en las inmediaciones al hotel los jugadores se acercaron al portón de ingreso para agradecerle de alguna manera a sus hinchas el cariño demostrado con el banderazo.

En medio de la iniciativa y mientras disfrutaban de la colorida celebración, el entrenador Gustavo Costas habló con Tyc Sports y se mostró ilusionado con hacer un buen partido en el José Amalfitani. "Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que si estamos juntos se nos va a hacer más fácil todavía", dijo el entrenador de la Academia.