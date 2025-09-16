El clima en Neuquén

icon
13° Temp
50% Hum
Deportes
La Mañana Gustavo Costas

Ilusionado: Gustavo Costas palpitó el duelo ante Vélez por Libertadores en el banderazo para apoyar a Racing

El entrenador de la Academia habló con la prensa en el banderazo de los hinchas que hicieron en Pilar, lugar donde concentra el plantel.

Ilusionado: Gustavo Costas palpitó el duelo ante Vélez por Libertadores en el banderazo para apoyar a Racing

Racing se prepara para un duelo complicado ante Vélez que se jugará este martes desde las 19 por los cuartos de final de la Copa Libertadores y los hinchas depositaron toda su ilusión para poder hacer un buen papel en el primer encuentro con el fin de avanzar en el máximo certamen internacional.

Este lunes por la noche los fanáticos de la Academia realizaron un banderazo espectacular para alentar a sus jugadores en el Hotel Hilton de Pilar, donde concentra para el encuentro. Al ver la situación que se estaba viviendo en las inmediaciones al hotel los jugadores se acercaron al portón de ingreso para agradecerle de alguna manera a sus hinchas el cariño demostrado con el banderazo.

En medio de la iniciativa y mientras disfrutaban de la colorida celebración, el entrenador Gustavo Costas habló con Tyc Sports y se mostró ilusionado con hacer un buen partido en el José Amalfitani. "Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que si estamos juntos se nos va a hacer más fácil todavía", dijo el entrenador de la Academia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1967742797559267638&partner=&hide_thread=false

Sumado a sus declaraciones, el entrenador se metió de lleno en el duelo con el Fortín y analizó un escenario de cómo podría ser el partido: "Partido difícil, seguro. Uno siempre va para ganar los partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero como digo siempre, si estamos juntos siempre es mucho mejor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1967768167700480029&partner=&hide_thread=false

El probable equipo de la Academia para el partido

Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Matías Zaracho y Gabriel Rojas; y Santiago Solari junto a Adrián Martínez.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso