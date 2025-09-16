¿Confirmado? Un entrenador está a un paso de firmar contrato con Independiente

En las últimas horas el rojo habría avanzado en las conversaciones para firmar acuerdo con un entrenador y presentarlo a la brevedad para que asuma el cargo.

Parece que Independiente tendría nuevo entrenador luego de que Julio Vaccari pegue el portazo en un ciclo donde logró hacer que sus dirigidos tengan, por momentos, un gran funcionamiento futbolístico siendo protagonista en el torneo local como también en el plano internacional. Sin embargo los últimos meses del equipo han generado enojo en los hinchas.

Tras la derrota ante Banfield en condición de local, Vaccari dijo 'adiós' y el rojo empezó el operativo para buscar un nuevo entrenador que rápidamente pueda asumir el cargo, afrontar los desafíos y tratar de revertir la complicada situación que atraviesa deportivamente. Inmediatamente empezaron a sonar varios nombres para reemplazar al entrenador, con nombres que en su mayoría están sin trabajo.

En medio de la danza de nombres que aparecieron, la institución roja de Avellaneda parece haberse decidido por un nombre en particular y ya habría acordado de palabra para que en los próximos días se una al plantel para afrontar la situación. Quien habría dado el 'si' y solo falta avanzar concretamente en los papeles es el exentrenador de Vélez Gustavo Quinteros , quien actualmente está sin trabajo luego de haber sido despedido por Gremio de Brasil.

Gustavo Quinteros.jpg Gustavo Quinteros

Si bien el entrenador atraviesa esta etapa de su vida en Estados Unidos, en el rojo esperan que las negociaciones se concreten a la brevedad para poder para que pueda ser presentado a más tardar el próximo miércoles y que el jueves pueda empezar su ciclo como entrenador del plantel mayor. Sin embargo, aún no hay precisiones de cuándo será el desenlace de estas negociaciones.

Según trascendió el contacto entre las partes fue inmediato y el domingo, un día más tarde de la derrota, se habrían conectado vía zoom para hablar sobre la propuesta, en un primer encuentro que catalogan como positivo. El lunes profundizaron sobre el proyecto y pareciera que todo camina sobre rieles para que se ponga el traje de diablo.