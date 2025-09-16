⁠El fuerte mensaje del presidente de Chacharita a sus jugadores por los malos resultados: "Son unos cagones"

Chacarita se desplomó en la tabla de la Primera Nacional en la recta final sin un motivo especifico. De primero a octavo, en las últimas siete fechas disputadas, lo que generó un enojo inconmensurable para los hinchas y, también, en el presidente del club Néstor Di Pierro , que fue lapidario con el plantel.

En diálogo con el medio programa partidario Mano a Mano Chacarita en la FM Bus 106.1, el mandatario de la institución cargó sin escrúpulos y lanzó un crudo mensaje: "Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé que necesitan",

"Estoy dolido como todos los hinchas de Chaca . Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto. Vienen de todos lados, pero se nos cagan de risa en la cara . Tengo mucha responsabilidad por ser tan bueno. Ahora me van a conocer malo . Uno trata siempre de empujar el carro y que no falte nada. Estamos siempre y ellos (los jugadores) no están para la gente", profundizó.

En su relato el Di Pierro hizo referencia a la última derrota 1-0 ante Almirante Brown: "Ayer era un partido para despegarnos. Hace ocho fechas estábamos 2°. Los jugadores no le devuelven nada al hincha que le cuesta un huevo pagar la cuota y la entrada. No tengo ni ganas de verlos. Que rueguen que no vaya la gente a UTA. Para los jugadores antes el problema era el técnico (Azconzábal) que no tenían relación. Ahora ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza".

Sumado a esto continuó expresando un profundo enojo: "Los jugadores son cagones. No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre. ¿Estas declaraciones puede ser contraproducente? Contraproducente va a ser si no entramos al Reducido. Cuando se fue el Vasco le dije a los jugadores que la responsabilidad era de ellos".

Para cerrar apuntó: "Estoy defraudado de los jugadores, como todos. Chacarita no es para cagones. Para ascender hay que hacer goles, poner huevos y comerse el pasto. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedirle perdón a la gente".