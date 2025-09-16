Franco Mastantuono debuta como titular en la Champions League con el Real Madrid

El ex River tendrá su presentación en una de las competiciones más importantes del planeta fútbol.

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League , el torneo más importante a nivel clubes de Europa. El Real Madrid , el club más ganador de la historia de la competición, debuta recibiendo en el Santiago Bernabéu al Olympique Marsella de Francia. Entre las novedades del equipo Merengue, Franco Mastantuono debutará en el prestigioso torneo cómo titular.

Para el primer partido de la edición 2025-26 de la competición UEFA, el entrenador Xavi Alonso decidió salir a jugarlo con Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo; Kylian Mbappé.

Por su parte el conjunto francés, dirigido por Roberto De Zerbi, formará con Gerónimo Rulli; Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Emerson; Mason Greenwood, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg, Timothy Weah; Matthew O’Riley y Pierre-Emerick Aubameyang. De esta manera, de arranque el partido contará con cuatro jugadores argentinos en cancha.

image

En LaLiga el Real Madrid marcha líder con 12 unidades producto de cuatro triunfos en las primeras 4 fechas de la competición doméstica. Por su parte, en la Ligue 1, Marsella se ubica en la 7ma colocación con 6 puntos obtenidos en las cuatro primeras jornadas de la liga francesa.

Este será el estreno del Real en la presente edición de la Champions. Luego, el 30 de septiembre visitará en Kazajistán al Kairat, recibirá a la Juventus el 22 de octubre, irá contra el Liverpool en Anfield el 4 de noviembre, irá a Grecia para medirse con el Olympiacos, será local del Manchester City en el último partido del año, recibirá al Mónaco en enero y cerrará la primera fase visitando al Benfica de Portugal.

Los partidos más destacados de la primera fecha de la UEFA Champions League

Arranca uno de los torneos más apasionantes del planeta fútbol, la UEFA Champions League. La competición más deseada por los grandes de Europa pone primera y para su primer semana de acción tiene varios partidos para destacar.

image

La jornada del martes estará marcada por el debut del Real Madrid, siempre candidato, que recibe al Olympique de Marsella. También tendrá el duelo entre la Juventus y el Borussia Dortmund, que vienen de jugar el Mundial de Clubes, y un par de duelos entre ingleses y españoles (Athletic Bilbao vs Arsenal y Tottenham vs Villarreal).

El miércoles, se destaca el duelo entre el Bayern Munich, otro que siempre es candidato, que recibe al Chelsea de Enzo Fernández y que viene de consagrarse en el Mundial de Clubes. También se presenta el campeón defensor de la competición, el PSG, que recibe a la Atalanta. Otro duelo clave será el del Liverpool de Alexis Mac Allister contra el Atlético Madrid del Cholo Simeone y Julián Álvarez, que no será de la partida. Por último, el Inter de Lautaro Martínez visitará al Ajax de los Países Bajos.

El jueves se cerrará la primera fecha. Lo hará con la visita del Barcelona al Newcastle de Inglaterra. También, se destaca la presentación del campeón de Italia, el Napoli, que visita al Manchester City de Pep Guardiola, otro de los que siempre es candidato a quedarse con la Orejona.